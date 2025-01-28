В металлургической промышленности РФ фиксируется стремительное падение

Как сообщает ЦПИ, крупнейший металлургический комбинат России — Магнитогорский меткомбинат — сократил производство стали на 14%, а чугуна — на 4,5%.

В то же время ведущий производитель цветных металлов "Норникель" снизил выпуск никеля на 6%, меди — на 12%, а палладия — на 10%. Экспорт российской стали упал на 22%, а стальных труб — на 77%, — говорится в заявлении ЦПИ.

Официально на предприятиях объясняют падение плановой модернизацией, однако реальные причины заключаются в потере западных рынков из-за санкций, снижении цен и спроса на рынках Азии, а также падении внутреннего потребления из-за высокой учетной ставки и общего экономического кризиса.

Несмотря на заявления российских властей и пропаганды, война против Украины и санкции наносят сокрушительный удар по ключевым секторам экономики РФ. Прогнозы на будущее для Кремля неутешительны — промышленное производство будет продолжать падать, — подчеркнули в ЦПИ. Поделиться

Рязанский НПЗ приостановил работу

Следует отметить, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.

По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.

Поврежден железнодорожное погрузочное оборудование. Нагрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась, — сказал один из собеседников издания.

Другой источник сообщил, что загрузка приостановлена с пятницы, 24 января, и подтвердил, что работа завода остановлена из-за невозможности отправки нефтепродуктов. Поделиться

По данным источников, другие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.