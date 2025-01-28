Санкции в действии. Металлургическая промышленность РФ начала стремительно падать
Категория
Экономика
Дата публикации

Санкции в действии. Металлургическая промышленность РФ начала стремительно падать

ЦПД
Санкции в действии. Металлургическая промышленность РФ начала стремительно падать
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Металлургическая промышленность России по итогам 2024 г. демонстрирует резкое сокращение производства. Причины - потеря западных рынков из-за санкций.

Главные тезисы

  • Металлургическая промышленность РФ сталкивается со стремительным падением производства из-за потери западных рынков в результате санкций.
  • Крупнейшие предприятия, как Магнитогорский меткомбинат и Норникель, испытали заметное уменьшение выпуска стали и металлов.
  • Реальные причины снижения производства состоят в потере рынков, падении цен и спроса, а также в действии внутренних факторов, таких как высокая учетная ставка и экономический кризис.
  • Санкции и война против Украины оказывают разрушительное влияние на ключевые секторы экономики РФ, что приводит к прогнозируемому дальнейшему падению промышленного производства.
  • Последствия санкций уже ощущаются и в других важных промышленных отраслях, таких как нефтепереработка, пострадавшая из-за атаки дронов на Рязанский НПЗ.

В металлургической промышленности РФ фиксируется стремительное падение

Как сообщает ЦПИ, крупнейший металлургический комбинат России — Магнитогорский меткомбинат — сократил производство стали на 14%, а чугуна — на 4,5%.

В то же время ведущий производитель цветных металлов "Норникель" снизил выпуск никеля на 6%, меди — на 12%, а палладия — на 10%. Экспорт российской стали упал на 22%, а стальных труб — на 77%, — говорится в заявлении ЦПИ.

Официально на предприятиях объясняют падение плановой модернизацией, однако реальные причины заключаются в потере западных рынков из-за санкций, снижении цен и спроса на рынках Азии, а также падении внутреннего потребления из-за высокой учетной ставки и общего экономического кризиса.

Несмотря на заявления российских властей и пропаганды, война против Украины и санкции наносят сокрушительный удар по ключевым секторам экономики РФ. Прогнозы на будущее для Кремля неутешительны — промышленное производство будет продолжать падать, — подчеркнули в ЦПИ.

Рязанский НПЗ приостановил работу

Следует отметить, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.

По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.

Поврежден железнодорожное погрузочное оборудование. Нагрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась, — сказал один из собеседников издания.

Другой источник сообщил, что загрузка приостановлена с пятницы, 24 января, и подтвердил, что работа завода остановлена из-за невозможности отправки нефтепродуктов.

По данным источников, другие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.

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