Металлургическая промышленность России по итогам 2024 г. демонстрирует резкое сокращение производства. Причины - потеря западных рынков из-за санкций.
Главные тезисы
- Металлургическая промышленность РФ сталкивается со стремительным падением производства из-за потери западных рынков в результате санкций.
- Крупнейшие предприятия, как Магнитогорский меткомбинат и Норникель, испытали заметное уменьшение выпуска стали и металлов.
- Реальные причины снижения производства состоят в потере рынков, падении цен и спроса, а также в действии внутренних факторов, таких как высокая учетная ставка и экономический кризис.
- Санкции и война против Украины оказывают разрушительное влияние на ключевые секторы экономики РФ, что приводит к прогнозируемому дальнейшему падению промышленного производства.
- Последствия санкций уже ощущаются и в других важных промышленных отраслях, таких как нефтепереработка, пострадавшая из-за атаки дронов на Рязанский НПЗ.
В металлургической промышленности РФ фиксируется стремительное падение
Как сообщает ЦПИ, крупнейший металлургический комбинат России — Магнитогорский меткомбинат — сократил производство стали на 14%, а чугуна — на 4,5%.
В то же время ведущий производитель цветных металлов "Норникель" снизил выпуск никеля на 6%, меди — на 12%, а палладия — на 10%. Экспорт российской стали упал на 22%, а стальных труб — на 77%, — говорится в заявлении ЦПИ.
Официально на предприятиях объясняют падение плановой модернизацией, однако реальные причины заключаются в потере западных рынков из-за санкций, снижении цен и спроса на рынках Азии, а также падении внутреннего потребления из-за высокой учетной ставки и общего экономического кризиса.
Рязанский НПЗ приостановил работу
Следует отметить, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.
По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.
Поврежден железнодорожное погрузочное оборудование. Нагрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась, — сказал один из собеседников издания.
По данным источников, другие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-