Китай и Индия останавливают торговлю российской нефтью — известна причина

Согласно данным инсайдеров, мощные санкции со стороны США привели к тому, что Китай и Индия приостановили торговлю российской нефтью.

Россия столкнулась с новой проблемой

По словам инсайдеров Reuters, в Азии остановилась торговля российской нефтью, загруженной еще весной 2024 года.

Одна из ключевых причин — у КНР возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Что важно понимать, стоимость фрахта танкеров, на которые не повлияли санкции США, начала стремительно увеличиваться.

Команда экс-президента США Джо Байдена еще 10 января ввела мощные санкции против российской цепи поставок нефти.

Предложения на российскую нефть марки ESPO Blend, экспортируемой из тихоокеанского порта Козьмино, выросли до 3-5 долларов США за баррель до цены марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте подскочили на несколько миллионов долларов, — сообщили три трейдера. Поделиться

Как ситуацию комментируют эксперты

С заявлением на этот счет выступил финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd.

По словам последнего, его предприятие не получило ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было ранее. Кроме того, указано, что количество предложенных на март грузов уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

Команда аналитической компании Kpler обращает внимание на то, что последние санкции нацелены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, прежде всего в КНР, хотя попавшие под санкции танкеры постепенно выгружают нефть в Китае и Индии в течение периода освобождения от санкций.