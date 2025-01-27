Британия приняла новые санкции против Беларуси после "выборов" президента

Правительство Великобритании 27 января ввело новые санкции против Беларуси. В санкционном списке оказались шесть человек и три компании.
Главные тезисы
- Новые санкции Великобритании направлены против руководителей учреждений, ответственных за нарушение прав человека в Беларуси.
- В список санкционных лиц вошли глава Центральной избирательной комиссии и руководители исправительных учреждений и следственного изолятора.
- Также под санкции попали три предприятия белорусского оборонного сектора, поддерживающие войну России против Украины.
- Британия будет продолжать поддерживать народ Беларуси и бороться за его законное право на свободу и демократию.
- Выборы президента в Беларуси вызвали резкую реакцию европейских лидеров, которые считают, что белорусы были лишены выбора.
Великобритания приняла новые санкции против Беларуси: кто в списках
Отмечается, что санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека и компаний белорусского оборонного сектора, поддерживающих войну России в Украине.
Санкции были введены против главы белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. Они ответят на фальшивые президентские выборы в Беларуси.
Также санкции введены против руководителей учреждений, ответственных за нарушение прав человека в странах.
Среди лиц, в отношении которых сегодня введены санкции, есть:
Игорь Карпенко — глава Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Виктор Дубровка — начальник белорусского исправительного учреждения "Исправительная колония №11", г. Волковыск.
Павел Казаков — начальник белорусского исправительного учреждения "Тюрьма № 1", г. Гродно.
Андрей Цедрик — начальник следственного изолятора (СИЗО) № 1, г. Минск.
Андрей Ананенко — начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Михаил Бедункевич — заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Сегодня под санкции попали три предприятия оборонного сектора Беларуси:
ОАО "АЛЕВКУРП" — компания, связанная с правительством Беларуси, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием.
ОАО "Завод "Легмаш" — белорусская компания, производящая боеприпасы для белорусского оборонного сектора.
КБ "Беспилотные вертолеты" (UAVHeli) — белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Выборы" в Беларуси: что известно
26 января в Беларуси прошли так называемые "выборы" президента. На них Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру уже в седьмой раз.
На это резко отреагировали европейские лидеры и резко отреагировали на эти события. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что белорусы фактически были лишены выбора.
Тем временем глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей.
По предварительным данным, каждый "кандидат у президента" набрал такое количество голосов избирателей:
Олег Гайдукевич — 2,02%;
Анна Конопатько — 1,86%;
Александр Лукашенко — 86,82%;
Сергей Сиранков — 3,21%;
Александр Хижняк — 1,74%;
Против всех — 3,60%.
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