"Мне совершенно фиолетово". Лукашенко обратился к ЕС

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал утверждать, что ему "фиолетово", признают ли на Западе выборы президента, которые проходят в стране 26 января.
Главные тезисы
- Лукашенко выразил пренебрежение мнением Евросоюза.
- Заявление диктатора является реакцией на международную критику и сомнения в легитимности выборов.
- Лукашенко преследует оппозицию и независимых журналистов.
Лукашенко продемонстрировал свое пренебрежение к ЕС
С новым циничным заявлением нелегитимный президент Беларуси выступил во время общения с пропагандистами 26 января
Это произошло после того, как Лукашенко принял участие в голосовании.
По словам приспешника Владимира Путина, если все же международное сообщество признает выборы, то мы "мы отреагируем, поблагодарим".
Что известно о "выборах" в Беларуси
В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента, на которых в очередной раз "победит" Александр Лукашенко.
Что важно понимать, это голосование станет первым после того, как в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против избрания Лукашенко во время сфальсифицированных выборов.
После этого режим беларуского диктатора начал беспрецедентные репрессии против граждан, которые не побоялись выступить против.
Более того, мировое сообщество заявило о масштабных фальсификациях.
Лукашенко избавился от реальной оппозиции и заблокировал работу независимых СМИ, оппоненты режима либо заключенные, либо находятся в изгнании.
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