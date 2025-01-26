"Мне совершенно фиолетово". Лукашенко обратился к ЕС

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал утверждать, что ему "фиолетово", признают ли на Западе выборы президента, которые проходят в стране 26 января.

Лукашенко продемонстрировал свое пренебрежение к ЕС

С новым циничным заявлением нелегитимный президент Беларуси выступил во время общения с пропагандистами 26 января

Это произошло после того, как Лукашенко принял участие в голосовании.

Признаете ли вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете ли вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы беларусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. Александр Лукашенко Беларуский диктатор

По словам приспешника Владимира Путина, если все же международное сообщество признает выборы, то мы "мы отреагируем, поблагодарим".

Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке изменилось бы? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет, — добавил Лукашено. Поделиться

Что известно о "выборах" в Беларуси

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента, на которых в очередной раз "победит" Александр Лукашенко.

Что важно понимать, это голосование станет первым после того, как в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против избрания Лукашенко во время сфальсифицированных выборов.

После этого режим беларуского диктатора начал беспрецедентные репрессии против граждан, которые не побоялись выступить против.

Более того, мировое сообщество заявило о масштабных фальсификациях.