"Мені абсолютно фіолетово". Лукашенко звернувся до ЄС

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав стверджувати, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбуваються в країні 26 січня.
Головні тези:
- Лукашенко висловив зневагу до Євросоюзу.
- Заява диктатора є реакцією на міжнародну критику та сумніви у легітимність виборів.
- Лукашенко переслідує опозицію та незалежних журналістів.
Лукашенко продемонстрував свою зневагу до ЄС
З новою цинічною заявою нелегітимний президент Білорусі виступив під час спілкування з пропагандистами 26 січня
Це сталося після того, як Лукашенко взяв участь у голосуванні.
За словами поплічника Володимира Путіна, якщо все ж міжнародна спільнота визнає вибори, то ми "ми відреагуємо, подякуємо".
Що відомо про “вибори” у Білорусі
У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких вкотре “переможе” Олександр Лукашенко.
Що важливо розуміти, це “голосування” стане першим після того, як у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час “виборів”, які були сфальсифіковані.
Після цього режим білоруського диктатора розпочав безпрецедентні репресії проти громадян, які не побоялися виступити проти.
Ба більше, світова спільнота заявили про масштабні фальсифікації.
Лукашенко позбувся реальної опозиції та заблокував роботу незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають у вигнанні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-