"Мені абсолютно фіолетово". Лукашенко звернувся до ЄС

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав стверджувати, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, які відбуваються в країні 26 січня.

Лукашенко продемонстрував свою зневагу до ЄС

З новою цинічною заявою нелегітимний президент Білорусі виступив під час спілкування з пропагандистами 26 січня

Це сталося після того, як Лукашенко взяв участь у голосуванні.

Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори — це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

За словами поплічника Володимира Путіна, якщо все ж міжнародна спільнота визнає вибори, то ми "ми відреагуємо, подякуємо".

Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться, — додав Лукашено. Поширити

Що відомо про “вибори” у Білорусі

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких вкотре “переможе” Олександр Лукашенко.

Що важливо розуміти, це “голосування” стане першим після того, як у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час “виборів”, які були сфальсифіковані.

Після цього режим білоруського диктатора розпочав безпрецедентні репресії проти громадян, які не побоялися виступити проти.

Ба більше, світова спільнота заявили про масштабні фальсифікації.