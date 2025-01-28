Макрон готовий ввести війська у Гренландію — що відбувається

Команда французького лідера Еммануеля Макрона уже провела переговори з Данією щодо потенційного розміщення своїх військ у Гренландії через погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію.

Франція готова вступитися за Гренландію

З заявою з цього приводу виступив шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро.

Він публічно підтвердив, що офіційний Париж почав обговорювати розгортання військ з Данією.

За словами глави МЗС Франції, це не було "бажанням Данії" продовжувати реалізацію цієї ідеї.

Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, хай то будуть північні, південні, східні чи західні... Ніхто не може дозволити собі гратися з нашими кордонами. Жан-Ноель Барро Глава МЗС Франції

Шеф французької дипломатії наголосив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі його колеги висловили "дуже сильну підтримку" Копенгагену та "були готові розглянути питання введення своїх військ, якщо виникне така потреба.

На переконання Барро, США не наважиться на вторгнення у Гренландію.

Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС, — вважає дипломат. Поширити

Що Трамп говорив про Гренландію

Згідно з даними видання Financial Times, нещодавно американський лідер Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен вимагав від неї віддати Гренландію.

Один з інсайдерів журналістів заявив, що це були жахливі переговори.

Як виявилося, Дональд Трамп поводився агресивно і конфронтаційно після того, як прем'єр-міністр Данії заявила, що острів не продають.

Сам новий очільник Білого дому після своєї інавгурації заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм.