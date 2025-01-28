Макрон готовий ввести війська у Гренландію — що відбувається

Команда французького лідера Еммануеля Макрона уже провела переговори з Данією щодо потенційного розміщення своїх військ у Гренландії через погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію.
Головні тези:
- Франція готова захистити Гренландію від Трампа.
- Париж підтвердив початок переговорів з Данією щодо можливого розміщення військ у Гренландії.
- Європейські країни також налаштовані підтримати Копенгаген у разі потреби.
Франція готова вступитися за Гренландію
З заявою з цього приводу виступив шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро.
Він публічно підтвердив, що офіційний Париж почав обговорювати розгортання військ з Данією.
За словами глави МЗС Франції, це не було "бажанням Данії" продовжувати реалізацію цієї ідеї.
Шеф французької дипломатії наголосив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі його колеги висловили "дуже сильну підтримку" Копенгагену та "були готові розглянути питання введення своїх військ, якщо виникне така потреба.
На переконання Барро, США не наважиться на вторгнення у Гренландію.
Що Трамп говорив про Гренландію
Згідно з даними видання Financial Times, нещодавно американський лідер Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен вимагав від неї віддати Гренландію.
Один з інсайдерів журналістів заявив, що це були жахливі переговори.
Як виявилося, Дональд Трамп поводився агресивно і конфронтаційно після того, як прем'єр-міністр Данії заявила, що острів не продають.
Сам новий очільник Білого дому після своєї інавгурації заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм.
На його переконання, Данія не може забезпечити належний контроль над цією територією.
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