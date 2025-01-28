"Неприятная новость". Украина готовится к срочным переговорам с США

Украинские власти анонсировали консультации с США из-за решения команды Дональда Трампа заморозить финансирование гуманитарной и другой помощи для Украины.

В ОП анонсировали консультации с США

С заявлением на этот счет выступила заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Что касается приостановки финансирования USAID: Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны одолеть. Ирина Верещук Заместительница главы Офиса президента Украины

По мнению Ирины Верещук, на гуманитарном направлении удастся все стабилизировать.

Кроме того, она анонсировала предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

По словам заместителя главы ОПУ, они состоятся в ближайшее время.

Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки. Поделиться

Что известно о решении властей США касательно Украины

Как уже упоминалось ранее, глава Госдепа США Марко Рубио отдал приказ приостановить все новейшие выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.

Эксперты обращают внимание на то, что без разрешения шефа американской дипломатии такие программы как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры окажутся под угрозой срыва.

Что важно понимать, в распоряжении Марко Рубио есть некоторые исключения, в частности, по военному финансированию Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.