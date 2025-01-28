Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что готов к переговорам с Украиной для завершения войны и может "выделить людей", которые будут вести эти переговоры.
Главные тезисы
- Путин дал понять, что не собирается встречаться с Зеленским.
- Украинский лидер принял решение о невозможности переговоров с российским диктатором еще в 2022 году.
Путин не хочет проводить личные переговоры с Зеленским
По словам российского диктатора, "вести переговоры можно с кем угодно".
Несмотря на это, он начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский вроде бы из-за своей "нелегитимности" не может ничего подписывать.
Нелегитимный президент РФ начал утверждать, что вопрос заключается в окончательном подписании документов.
Что важно знать о решении Зеленского
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в 2022 году он ввел решение РНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Таким образом, глава государства хотел остановить сепаратизм, поскольку Кремль пытался давить на Украину через "разные коридоры", которые Украина не могла контролировать.
4 октября 2022 г. Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.
В документе было указано, что СНБО решил "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным".
Однако там не было указано, кому запрещено вести соответствующие переговоры.
Официальная Москва много раз критиковала это решение и потребовала его пересмотреть.
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