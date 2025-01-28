Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что готов к переговорам с Украиной для завершения войны и может "выделить людей", которые будут вести эти переговоры.

Путин не хочет проводить личные переговоры с Зеленским

По словам российского диктатора, "вести переговоры можно с кем угодно".

Несмотря на это, он начал цинично врать, что украинский лидер Владимир Зеленский вроде бы из-за своей "нелегитимности" не может ничего подписывать.

Но если он (Зеленский — ред.) хочет участвовать в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут вести эти переговоры. Владимир Путин Российский диктатор

Нелегитимный президент РФ начал утверждать, что вопрос заключается в окончательном подписании документов.

Это очень важный вопрос, обеспечивающий безопасность и Украины, и России на серьезную длительную историческую перспективу. Поделиться

Что важно знать о решении Зеленского

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в 2022 году он ввел решение РНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Таким образом, глава государства хотел остановить сепаратизм, поскольку Кремль пытался давить на Украину через "разные коридоры", которые Украина не могла контролировать.

4 октября 2022 г. Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

В документе было указано, что СНБО решил "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным".

Однако там не было указано, кому запрещено вести соответствующие переговоры.