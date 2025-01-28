Битва за Київ. Путін спробував виправдати поразку армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Київ. Путін спробував виправдати поразку армії РФ

Путін
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати, що відвів свої війська з-під Києва навесні 2022 року нібито через те, що Захід зміг його “обманути”.

Головні тези:

  • Диктатор бреше, стверджуючи, що відведення військ було запропоновано Заходом.
  • Путін намагається ухилятися від відповідальності за війну проти України.

Путін не хоче визнати, що капітулював у битві за Київ

Нелегітимний президент Росії почав вигадувати, що під час Стамбульських переговорів кілька європейських лідерів попросили диктатора відвести війська.

Мовляв, Захід не хотів, щоб підписання мирного договору виглядало як капітуляція України. Однак, що цікаво, Путін не назвав прізвища цих політиків.

Деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір, як один із колег висловився "з пістолетом біля скроні". Тоді мені сказали, що потрібно відвести війська від Києва.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

За словами диктатора, він та члени його команди підозрювали, що "обман можливий". Попри це, Кремль все одно вирішив відвести війська.

Путін продовжує брехати,що хотів "уникнути кровопролиття або серйозної війни".

Путін знову звинувачує Захід

За словами диктатора, у документі доопрацьовувати вже було практично нічого.

Він також збрехав, що офіційний Київ пропонував поставити особисту крапку на зустрічі двох президентів.

Я погодився і з цим. Раптом із Києва надійшла інформація, що їм потрібно порадитися із союзниками і вони взяли тижневу паузу. Вони порадилися. Приїхав пан Джонсон (експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон — ред.), напевно, з подачі колишньої американської адміністрації на чолі з Джо Байденом... Вони й умовили українців продовжувати війну, — безсоромно бреше Путін.

Російський диктатор продовжує звинувачувати у всьому Захід, ігноруючи той факт, що це він 11 років веде загарбницьку війну проти України.

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