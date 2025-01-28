Битва за Київ. Путін спробував виправдати поразку армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати, що відвів свої війська з-під Києва навесні 2022 року нібито через те, що Захід зміг його “обманути”.
Головні тези:
- Диктатор бреше, стверджуючи, що відведення військ було запропоновано Заходом.
- Путін намагається ухилятися від відповідальності за війну проти України.
Путін не хоче визнати, що капітулював у битві за Київ
Нелегітимний президент Росії почав вигадувати, що під час Стамбульських переговорів кілька європейських лідерів попросили диктатора відвести війська.
Мовляв, Захід не хотів, щоб підписання мирного договору виглядало як капітуляція України. Однак, що цікаво, Путін не назвав прізвища цих політиків.
За словами диктатора, він та члени його команди підозрювали, що "обман можливий". Попри це, Кремль все одно вирішив відвести війська.
Путін продовжує брехати,що хотів "уникнути кровопролиття або серйозної війни".
Путін знову звинувачує Захід
За словами диктатора, у документі доопрацьовувати вже було практично нічого.
Він також збрехав, що офіційний Київ пропонував поставити особисту крапку на зустрічі двох президентів.
Російський диктатор продовжує звинувачувати у всьому Захід, ігноруючи той факт, що це він 11 років веде загарбницьку війну проти України.
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