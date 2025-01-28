Битва за Киев. Путин попытался оправдать поражение армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин начал придумывать, что отвел свои войска из-под Киева весной 2022 якобы из-за того, что Запад смог его обмануть.
Главные тезисы
- Диктатор лжет, утверждая, что отвод войск был предложен Западом.
- Путин пытается уклоняться от ответственности за войну против Украины.
Путин не хочет признать, что капитулировал в битве за Киев
Нелегитимный президент России начал придумывать, что в ходе Стамбульских переговоров несколько европейских лидеров попросили диктатора отвести войска.
Мол, Запад не хотел, чтобы подписание мирного договора выглядело как капитуляция Украины. Однако, что интересно, Путин не назвал фамилии этих политиков.
По словам диктатора, он и члены его команды подозревали, что "обман возможен". Несмотря на это, Кремль все равно решил отвести войска.
Путин продолжает лгать, что хотел "избежать кровопролития или серьезной войны".
Путин снова обвиняет Запад
По словам диктатора, в документе дорабатывать уже было практически нечего.
Он также соврал, что официальный Киев предлагал поставить личную точку на встрече двух президентов.
Российский диктатор продолжает обвинять во всем Запад, игнорируя тот факт, что он 11 лет ведет захватническую войну против Украины.
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