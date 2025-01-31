Немає жодного шансу. Трамп пригрозив Росії та іншим членам БРІКС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Немає жодного шансу. Трамп пригрозив Росії та іншим членам БРІКС

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив, що запровадить 100%-ві мита для країн БРІКС, якщо вони вирішать створити власну валюту, щоб замінити американський долар.

Головні тези:

  • Трамп попередив Росію та її союзників про наслідки у разі створення нової валюти.
  • Цю ідею активно просуває Москва, однак інші члени БРІКС поки не готові до такого рішення.

Трамп не дозволить створити валюту-конкурентку долару

За словами нового президента США, ідея про те, що члени БРІКС спробують відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають за цим, вже в минулому.

Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці. Вони можуть знайти іншу країну-лоха.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На переконання очільника Білого дому, "немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде".

Дональд Трамп вкотре пригрозив, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" митам і "прощавай" Америці!”.

Що відомо про плани БРІКС

Що важливо розуміти, БРІКС — це альянс найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються. Він був заснований ще 16 років тому.

Членами блоку наразі є Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.

Варто зазначити, що саме офіційна Москва активно підштовхує інших членів БРІКС до створення нової валюти для взаєморозрахунків.

У такий спосіб російський диктатор Володимир Путін намагається знизити залежність від долара та уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.

Проте серед членів БРІКС немає єдності з цього питання. Китай, хоча і підтримує ідею зміцнення ролі альтернативних валют, обережно ставиться до створення спільної валюти. Індія, своєю чергою, зосереджена на внутрішніх економічних інтересах і не готова ризикувати.

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