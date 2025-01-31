Немає жодного шансу. Трамп пригрозив Росії та іншим членам БРІКС

Американський лідер Дональд Трамп пригрозив, що запровадить 100%-ві мита для країн БРІКС, якщо вони вирішать створити власну валюту, щоб замінити американський долар.
Головні тези:
- Трамп попередив Росію та її союзників про наслідки у разі створення нової валюти.
- Цю ідею активно просуває Москва, однак інші члени БРІКС поки не готові до такого рішення.
Трамп не дозволить створити валюту-конкурентку долару
За словами нового президента США, ідея про те, що члени БРІКС спробують відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають за цим, вже в минулому.
На переконання очільника Білого дому, "немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде".
Дональд Трамп вкотре пригрозив, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" митам і "прощавай" Америці!”.
Що відомо про плани БРІКС
Що важливо розуміти, БРІКС — це альянс найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються. Він був заснований ще 16 років тому.
Членами блоку наразі є Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.
Варто зазначити, що саме офіційна Москва активно підштовхує інших членів БРІКС до створення нової валюти для взаєморозрахунків.
У такий спосіб російський диктатор Володимир Путін намагається знизити залежність від долара та уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.
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