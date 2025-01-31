Чому Путін не погоджується на вимоги Трампа — пояснення аналітиків
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Путін не погоджується на вимоги Трампа — пояснення аналітиків

Путін
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Джерело:  ISW

Наразі російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися на власні вимоги завершення війни Росії проти України. Окрім того, він хоче позиціонувати себе як рівного американському лідеру на світовій арені.

Головні тези:

  • Поплічник Путіна вимагає усунення “першопричин” війни.
  • Російські пропагандисти закликають команду Путіна залишатися готовою до жорстких переговорів з елементами блефу.

Путін намагається переграти Трампа

Американський Інститут вивчення війни звернув увагу на те, що 30 січня російські пропагандисти оприлюднили інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості".

Що важливо розуміти, заяви останнього в цьому інтерв'ю загалом повторюють твердження російського диктатора Володимира Путіна.

Цього разу Лук'янов почав наполягати на тому, що "ключовим" для майбутніх мирних перемовин щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни.

За словами поплічника Путіна, йдеться про нібито “експансію” НАТО у Східну Європу в 1990-х і на початку 2000-х рр.

Росія не збирається віддавати Україні її території

Лук'янов дав зрозуміти, що Путін не хоче відмовлятися від тих українських земель, які встигла захопити армія РФ.

З територіями все зрозуміло: скільки візьмеш, стільки й отримаєш, — цинічно зазначив він, вкотре наголосивши, що Москва не налаштована на компроміс у цьому питанні.

На переконання поплічника Путіна, Дональд Трамп поважає лише тих, хто демонструє непохитність.

На цьому тлі він закликав російського диктатора та його команду "ніколи не здаватися" і "бути готовим до досить жорсткої розмови, навіть з елементами блефу.

Інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені, — пояснюють аналітики.

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