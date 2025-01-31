Глава Держдепу Рубіо озвучив вимоги Росії та Україні для завершення війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава Держдепу Рубіо озвучив вимоги Росії та Україні для завершення війни

Рубіо
Джерело:  online.ua

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо вважає, що війна Росії проти України повинна завершитися переговорами. Окрім того, він додав, що обидві сторони нібито повинні піти на поступки.

Головні тези:

  • Рубіо наголосив, що Україна і Росія платять високу ціну за тривалу війну.
  • За його словами, Київ та Москва повинні розпочати роботу над досягненням компромісу.
  • Дипломат вважає, що перемовини між РФ та Україною не будуть публічними та вимагатимуть активної участі союзників, зокрема США.

Рубіо виступив з новою заявою щодо завершення війни

Як зазначив очільник Держдепу США, скоєне російським диктатором Володимиром Путіним — це жахливо, пише видання Megyn.

Попри це, він додав, що Штати і його союзники також припустилися помилок.

Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

За його словами, все переросло в ситуацію, коли йдеться про фінансування затяжної війни.

Американський дипломат звертає увагу на те, що і Україна, і Росія платять страшну ціну у цій війні.

На переконання Рубіо, Київ та Москва усвідомили, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей.

Потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо. Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти, — додав держсекретар.

Рубіо оцінив потенційні мирні перемовини України та РФ

Як заявив нещодавно очільник Держдепу США, переговори щодо припинення війни між Росією та Україною не будуть проходити публічно.

На цьому тлі Марко Рубіо наголосив, що офіційний Вашингтон має відіграти роль у цьому процесі.

Журналісти попросили Марка Рубіо прокоментувати обіцянку президента США Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України в перший день.

За словами дипломата, це дійсно “складна робота", тому реалізувати цей план не вдалося.

Дивіться, це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін (російський диктатор, — ред.), який завдав величезної шкоди Україні та Росії, я б стверджував, а також і стабільності Європи.

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