Завершення війни за 100 днів. У Трампа розкрили план дій
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Завершення війни за 100 днів. У Трампа розкрили план дій

Трамп
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Джерело:  Fox News

Протягом 100 днів має стати зрозуміло, на якому етапі знаходиться процес завершення війни Росії проти України — перемир'я, або міцного миру. З такою заявою виступив спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України та РФ Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Команда Трампа розробила “надійний план дій" для досягнення прогресу у цьому питанні.
  • Кіт Келлог попередив, що президент США буде тиснути і на Росію, і на Україну.
  • Трамп використовуватиме всі доступні засоби для досягнення миру в регіоні.

Команда Трампа стверджує, що в неї є надійний план

Кіт Келлог звертає увагу на те, що завершення війни в Україні відповідає інтересам усього світу, зокрема й США.

За словами спецпредставника Трампа, він плекає надію на досягнення прогресу в найближчій перспективі.

Думаю, у нас є хороший, надійний план, щоб просунутися вперед, почати говорити і працювати над цим. Я б хотів сказати, що йдеться про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі... Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо: або на стадії перемир'я, або міцного миру.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа щодо України та РФ

Як зазначив Келлог, на відміну від Афганістану, де процес тягнувся 4 роки, у питанні війни в Україні має бути "короткострокове рішення для обох сторін".

Спецпредставник президента США вкотре нагадав, що це вигідно не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу.

Трамп буде тиснути не лише на Росію

За словами Кіта Келлога, новий очільник Білого дому точно знає, де потрібно чинити тиск.

Ба більше, він почав стверджувати, що Дональд Трамп “створить важіль тиску як на українців, так і на росіян".

Однак він не пояснив, навіщо президенту США тиснути на жертву агресії — Україну.

Журналісти поцікавилися у Келлога, якою буде політика команди Трампа щодо посилення санкцій проти Росії та збереження постачань зброї Україні.

Це вирішуватиме президент США. Але я впевнений, що він розуміє, де потрібно чинити тиск, а де — ні.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа щодо України та РФ

Він вкотре повторив, що американський лідер "чудовий переговорник і знає, як цим користуватися".

Зараз ми обговорюємо можливі варіанти та надаємо йому всі інструменти для ухвалення рішень, — додав Келлог.

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