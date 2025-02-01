Трамп анонсував "дещо значне" після переговорів з Путіним

На переконання американського лідера Дональда Трампа, після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним вони можуть зробити “дещо значне” для завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп підтвердив, що переговори Вашингтона з Москвою уже тривають.
- Президент США відмовився говорити, чи розмовляв безпосередньо з Путіним.
- Зеленський високо оцінив підхід Трамп до завершення війни.
Трамп готується до переговорів з Путіним
Новий очільник Білого дому офіційно підтвердив, що він та члени його команди уже провели "дуже серйозні" дискусії з Росією щодо її війни проти України.
Ба більше, президент США вважає, що разом з нелегітимним главою Кремля Путіним вони можуть вжити "значних" заходів для припинення війни, що триває.
За словами лідера республіканців, це може статися уже незабаром.
Американський лідер не уточнив, хто саме у Білому домі веде діалог з Москвою, однак запевнив, що обидві сторони "вже розмовляють".
Журналісти поцікавилися у Трампа, чи говорив він вже безпосередньо з Путіним.
Як Зеленський оцінює заяви та рішення Трампа
Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що високо оцінює позицію нового президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни РФ проти України та стримування російського диктатора Володимира Путіна.
За словами глави держави, він вважає риторику нового очільника Білого дому "справедливою та чесною".
На тлі останніх подій український лідер нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль половину тимчасово окупованих територій.
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