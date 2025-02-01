Трамп анонсував "дещо значне" після переговорів з Путіним

На переконання американського лідера Дональда Трампа, після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним вони можуть зробити “дещо значне” для завершення війни РФ проти України.

Трамп готується до переговорів з Путіним

Новий очільник Білого дому офіційно підтвердив, що він та члени його команди уже провели "дуже серйозні" дискусії з Росією щодо її війни проти України.

Ба більше, президент США вважає, що разом з нелегітимним главою Кремля Путіним вони можуть вжити "значних" заходів для припинення війни, що триває.

За словами лідера республіканців, це може статися уже незабаром.

Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо дещо значне. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер не уточнив, хто саме у Білому домі веде діалог з Москвою, однак запевнив, що обидві сторони "вже розмовляють".

Журналісти поцікавилися у Трампа, чи говорив він вже безпосередньо з Путіним.

Я не хочу цього говорити, — відповів той. Поширити

Як Зеленський оцінює заяви та рішення Трампа

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що високо оцінює позицію нового президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни РФ проти України та стримування російського диктатора Володимира Путіна.

За словами глави держави, він вважає риторику нового очільника Білого дому "справедливою та чесною".

Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна. Володимир Зеленський Президент України

На тлі останніх подій український лідер нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль половину тимчасово окупованих територій.