Агресія та образи. Що не так з планом Трампа щодо завершення війни
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Політика
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Агресія та образи. Що не так з планом Трампа щодо завершення війни

Трамп
Джерело:  The Washington Post

Як вважає оглядач The Washington Post Лі Гокстедер, новий президент США Дональд Трамп саботує власний мирний план щодо України, адже не хоче допомогти ЄС.

Головні тези:

  • Трамп не надає додаткову допомогу Києву та не підтримує вступ України в НАТО.
  • Європейські чиновники розпочали перемовини щодо формування сил захисту України.

Що не так з планом Трампом

Лі Гокстедер звертає увагу на те, що Трамп не збирається давати Україні додаткову допомогу, не кажучи вже про введення американських військ.

Ба більше, він не хоче бачити Україну в НАТО.

За словами експерта, що стосується контролю за можливим припиненням вогню і забезпечення безпеки України — без чого перемир'я було б безглуздим, то він вважає це проблемою Європи.

Трамп, можливо, саботує свою власну мету — припинити катастрофічну війну, що зараз наближається до своєї третьої річниці: він не пов'язує кінці з кінцями, — озвучив своє припущення німецький аналітик з питань безпеки Ян Техау.

Європа готова до конкретних дій

Лі Гокстедер звертає увагу на те, що європейські чиновники вже розпочали перемовини щодо формування сил для захисту України.

Їхньою основою можуть стати британські, французькі, голландські, скандинавські та балтійські війська, а також деякі інші.

Проте, що важливо розуміти, головною умовою мала би бути наявність потужного американського резерву, який, можливо, базуватиметься в Польщі.

За словами експертів, прикрий факт полягає в тому, що Європа не може зупинити війну Росії проти України власноруч.

А Сполучені Штати не зможуть успішно завершити її без європейських військ. Співпраця і взаємозалежність є ключовими факторами — якщо або коли буде досягнуто узгодженого припинення вогню... Але замість того, щоб підбадьорити європейських союзників і дати зрозуміти, що Вашингтон прикриє їх, Трамп постійно вдається до агресії та образ, — пише Хокстедер.

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