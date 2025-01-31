Агресія та образи. Що не так з планом Трампа щодо завершення війни

Як вважає оглядач The Washington Post Лі Гокстедер, новий президент США Дональд Трамп саботує власний мирний план щодо України, адже не хоче допомогти ЄС.
Головні тези:
- Трамп не надає додаткову допомогу Києву та не підтримує вступ України в НАТО.
- Європейські чиновники розпочали перемовини щодо формування сил захисту України.
Що не так з планом Трампом
Лі Гокстедер звертає увагу на те, що Трамп не збирається давати Україні додаткову допомогу, не кажучи вже про введення американських військ.
Ба більше, він не хоче бачити Україну в НАТО.
За словами експерта, що стосується контролю за можливим припиненням вогню і забезпечення безпеки України — без чого перемир'я було б безглуздим, то він вважає це проблемою Європи.
Європа готова до конкретних дій
Лі Гокстедер звертає увагу на те, що європейські чиновники вже розпочали перемовини щодо формування сил для захисту України.
Їхньою основою можуть стати британські, французькі, голландські, скандинавські та балтійські війська, а також деякі інші.
Проте, що важливо розуміти, головною умовою мала би бути наявність потужного американського резерву, який, можливо, базуватиметься в Польщі.
За словами експертів, прикрий факт полягає в тому, що Європа не може зупинити війну Росії проти України власноруч.
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