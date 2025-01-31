Як вважає оглядач The Washington Post Лі Гокстедер, новий президент США Дональд Трамп саботує власний мирний план щодо України, адже не хоче допомогти ЄС.

Що не так з планом Трампом

Лі Гокстедер звертає увагу на те, що Трамп не збирається давати Україні додаткову допомогу, не кажучи вже про введення американських військ.

Ба більше, він не хоче бачити Україну в НАТО.

За словами експерта, що стосується контролю за можливим припиненням вогню і забезпечення безпеки України — без чого перемир'я було б безглуздим, то він вважає це проблемою Європи.

Трамп, можливо, саботує свою власну мету — припинити катастрофічну війну, що зараз наближається до своєї третьої річниці: він не пов'язує кінці з кінцями, — озвучив своє припущення німецький аналітик з питань безпеки Ян Техау. Поширити

Європа готова до конкретних дій

Лі Гокстедер звертає увагу на те, що європейські чиновники вже розпочали перемовини щодо формування сил для захисту України.

Їхньою основою можуть стати британські, французькі, голландські, скандинавські та балтійські війська, а також деякі інші.

Проте, що важливо розуміти, головною умовою мала би бути наявність потужного американського резерву, який, можливо, базуватиметься в Польщі.

За словами експертів, прикрий факт полягає в тому, що Європа не може зупинити війну Росії проти України власноруч.