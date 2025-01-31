Как считает обозреватель The Washington Post Ли Гокстедер, новый президент США Дональд Трамп саботирует собственный мирный план касательно Украины и не хочет помочь ЕС.

Что не так с планом Трампом

Ли Гокстедер обращает внимание на то, что Трамп не намерен давать Украине дополнительную помощь, не говоря уже о введении американских войск.

Более того, он не хочет видеть Украину в НАТО.

По словам эксперта, что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины — без чего перемирие было бы бессмысленным, он считает это проблемой Европы.

Трамп, возможно, саботирует свою собственную цель — прекратить катастрофическую войну, которая сейчас близится к своей третьей годовщине: он не связывает концы с концами, — озвучил свое предположение немецкий аналитик по безопасности Ян Техау. Поделиться

Европа готова к конкретным действиям

Ли Гокстедер обращает внимание на то, что европейские чиновники уже начали переговоры касательно формирования сил для защиты Украины.

Их основой могут стать британские, французские, голландские, скандинавские и балтийские войска, а также некоторые другие.

Однако, что важно понимать, главным условием должно быть наличие мощного американского резерва, который, возможно, будет базироваться в Польше.

По словам экспертов, печальный факт заключается в том, что Европа не может остановить войну России против Украины самостоятельно.