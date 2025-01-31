Агрессия и оскорбления. Что не так с планом Трампа по завершению войны

Как считает обозреватель The Washington Post Ли Гокстедер, новый президент США Дональд Трамп саботирует собственный мирный план касательно Украины и не хочет помочь ЕС.
Главные тезисы
- Трамп не оказывает дополнительной помощи Киеву и не поддерживает вступление Украины в НАТО.
- Европейские чиновники начали переговоры для формирования сил защиты Украины.
Что не так с планом Трампом
Ли Гокстедер обращает внимание на то, что Трамп не намерен давать Украине дополнительную помощь, не говоря уже о введении американских войск.
Более того, он не хочет видеть Украину в НАТО.
По словам эксперта, что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины — без чего перемирие было бы бессмысленным, он считает это проблемой Европы.
Европа готова к конкретным действиям
Ли Гокстедер обращает внимание на то, что европейские чиновники уже начали переговоры касательно формирования сил для защиты Украины.
Их основой могут стать британские, французские, голландские, скандинавские и балтийские войска, а также некоторые другие.
Однако, что важно понимать, главным условием должно быть наличие мощного американского резерва, который, возможно, будет базироваться в Польше.
По словам экспертов, печальный факт заключается в том, что Европа не может остановить войну России против Украины самостоятельно.
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