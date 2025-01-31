Почему Россия отвела с фронта войска КНДР — заявление ВСУ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что отвод Россией северокорейских солдат с передовой на Курщине был запланирован. По его словам, речь идет о перегруппировке.
Главные тезисы
- Выживших во время боев солдатов КНДР могут вернуть в Северную Корею.
- Решение об отводе войск может быть временным, и оккупанты из КНДР могут вернуться на фронт после дополнительной подготовки.
Солдат из Северной Кореи действительно отвели из передовой
Иван Тимочко озвучил предположение, что выживших, скорее всего, отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных.
По словам Тимочко, не нужно рассчитывать на то, что солдаты КНДР полностью и навсегда исчезнут с поля боя.
Армия КНДР потеряла своих лучших военных
Согласно данным СМИ, многие северокорейские солдаты, вовлеченные в войну против Украины на стороне РФ, являются одними из лучше обученных бойцов сил специальных операций КНДР.
Несмотря на это, командование армии РФ активно использовало их в качестве пехотинцев.
Журналисты также предупреждают, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может оказаться не окончательным.
По словам инсайдеров, оккупанты из КНДР могут вернуться после дополнительной подготовки.
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