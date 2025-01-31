Почему Россия отвела с фронта войска КНДР — заявление ВСУ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что отвод Россией северокорейских солдат с передовой на Курщине был запланирован. По его словам, речь идет о перегруппировке.

Солдат из Северной Кореи действительно отвели из передовой

Возможно, те остатки (солдатов КНДР — ред.), которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от выживших в боях, — заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. Поделиться

Иван Тимочко озвучил предположение, что выживших, скорее всего, отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных.

И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ, будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения, добавил он. Поделиться

По словам Тимочко, не нужно рассчитывать на то, что солдаты КНДР полностью и навсегда исчезнут с поля боя.

Теперь они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ — это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом, — объяснил он. Поделиться

Армия КНДР потеряла своих лучших военных

Согласно данным СМИ, многие северокорейские солдаты, вовлеченные в войну против Украины на стороне РФ, являются одними из лучше обученных бойцов сил специальных операций КНДР.

Несмотря на это, командование армии РФ активно использовало их в качестве пехотинцев.

Их (солдат КНДР — ред.) бросали волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь. Поделиться

Журналисты также предупреждают, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может оказаться не окончательным.