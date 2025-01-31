Почему Россия отвела с фронта войска КНДР — заявление ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Россия отвела с фронта войска КНДР — заявление ВСУ

солдаты КНДР
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Источник:  24 канал

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что отвод Россией северокорейских солдат с передовой на Курщине был запланирован. По его словам, речь идет о перегруппировке.

Главные тезисы

  • Выживших во время боев солдатов КНДР могут вернуть в Северную Корею.
  • Решение об отводе войск может быть временным, и оккупанты из КНДР могут вернуться на фронт после дополнительной подготовки.

Солдат из Северной Кореи действительно отвели из передовой

Возможно, те остатки (солдатов КНДР — ред.), которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от выживших в боях, — заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Иван Тимочко озвучил предположение, что выживших, скорее всего, отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных.

И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ, будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения, добавил он.

По словам Тимочко, не нужно рассчитывать на то, что солдаты КНДР полностью и навсегда исчезнут с поля боя.

Теперь они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ — это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом, — объяснил он.

Армия КНДР потеряла своих лучших военных

Согласно данным СМИ, многие северокорейские солдаты, вовлеченные в войну против Украины на стороне РФ, являются одними из лучше обученных бойцов сил специальных операций КНДР.

Несмотря на это, командование армии РФ активно использовало их в качестве пехотинцев.

Их (солдат КНДР — ред.) бросали волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь.

Журналисты также предупреждают, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может оказаться не окончательным.

По словам инсайдеров, оккупанты из КНДР могут вернуться после дополнительной подготовки.

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