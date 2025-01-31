ЕС заявил о положительном сигнале от Трампа касательно Украины
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Политика
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ЕС заявил о положительном сигнале от Трампа касательно Украины

Трамп
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Источник:  DW

Верховная представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что новый президент США Дональд Трамп действительно настроен завершить войну России против Украины, однако это не все.

Главные тезисы

  • ЕС и США хотят достичь для Украины устойчивого и справедливого мира.
  • Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.

Трамп настроен серьезно

По словам Калласа, не только Европейский союз, но и новый глава Белого дома хотят достичь для Украины устойчивого и справедливого мира, а не временного перемирия.

Таким образом она прокомментировала первые официальные переговоры с главой Госдепа Марко Рубио.

Представительница Евросоюза отметила, что Штаты и ЕС убеждены в необходимости давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны.

По убеждению Каллас, последние заявления Трампа являются положительным сигналом, ведь президент США уже пытается склонить Кремль к мирным переговорам.

Именно Россия начала эту войну. И Россия же может закончить ее, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказывать на них давление. Президент Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес Путина. Поэтому, думаю, у нас схожее видение ситуации.

Касс Каллас

Касс Каллас

Верховная представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности

Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины

Анонимные источники The Independent недавно заявили, что президент США Дональд Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.

По словам инсайдеров, опасение, что американский лидер может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, ошибочно.

Тем, кто заботится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии (лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — ред.) на инаугурации. Это очень важный шаг, показывающий намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошее соглашение в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы.

Как удалось узнать журналистам, глава Белого дома действительно серьезно относится к вопросу завершения войны.

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