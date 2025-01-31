ЕС заявил о положительном сигнале от Трампа касательно Украины

Верховная представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что новый президент США Дональд Трамп действительно настроен завершить войну России против Украины, однако это не все.
Главные тезисы
- ЕС и США хотят достичь для Украины устойчивого и справедливого мира.
- Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.
Трамп настроен серьезно
По словам Калласа, не только Европейский союз, но и новый глава Белого дома хотят достичь для Украины устойчивого и справедливого мира, а не временного перемирия.
Таким образом она прокомментировала первые официальные переговоры с главой Госдепа Марко Рубио.
Представительница Евросоюза отметила, что Штаты и ЕС убеждены в необходимости давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны.
По убеждению Каллас, последние заявления Трампа являются положительным сигналом, ведь президент США уже пытается склонить Кремль к мирным переговорам.
Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины
Анонимные источники The Independent недавно заявили, что президент США Дональд Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.
По словам инсайдеров, опасение, что американский лидер может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, ошибочно.
Как удалось узнать журналистам, глава Белого дома действительно серьезно относится к вопросу завершения войны.
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