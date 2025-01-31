ЄС заявив про позитивний сигнал від Трампа щодо України

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас наголосила, що новий президент США Дональд Трамп дійсно налаштований завершити війну Росії проти України, однак це не все.

Трамп налаштований серйозно

За словами Каллас, не лише Європейський союз, а й новий очільник Білого дому хочуть досягти для України стійкого і справедливого миру, а не тимчасового перемир'я.

Таким чином вона прокоментувала першу офіційні перемовини з главою Держдепу Марко Рубіо.

Представниця Євросоюзу зауважила, що Штати та ЄС переконані у необхідності тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб добитися завершення війни.

На переконання Каллас, останні заяви Трампа є позитивним сигналом, адже президент США уже намагається схилити Кремль до мирних перемовин.

Саме Росія почала цю війну. І Росія ж може її закінчити, припинивши бомбити мирних жителів і цивільну інфраструктуру, а також вивівши свої війська з України. Тому ми повинні чинити на них тиск. Президент Трамп виступав з дуже жорсткими заявами на адресу Путіна. Тож, думаю, у нас схоже бачення ситуації. Кас Каллас Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики

Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Анонімні джерела The Independent нещодавно заявили, що президент США Дональд Трамп планує зупинити загарбницьку війну Росії проти України до весни 2025 року.

За слова інсайдерів, побоювання, що американський лідер може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є хибним.

Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії (лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії — ред.) на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, очільник Білого дому дійсно серйозно ставиться до питання завершення війни.