Завершення війни. Чехія попередила про нову пастку Путіна

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін намагається проштовхнути свої вимоги для завершення війни РФ проти України. На переконання дипломата, це чергова пастка Кремля.

Чого добивається Путін

Як зазначає шеф чеської дипломатії, офіційна Москва робить все можливе, щоб нав’язати міжнародній спільноті думку про нелегітимність українського лідера Володимира Зеленського.

Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів. Ян Ліпавський Глава МЗС Чехії

Чеський дипломат додав, що російський диктатор Володимир Путін, його міністр закордонних справ Лавров і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною.

Кремль стверджує, що готовий до переговорів з Вашингтоном та Берліном, однак не з Києвом.

На переконання Ліпавського, саме в цьому й полягає пастка, яку Путін намагається влаштувати Україні та її союзникам.

Вони хочуть, щоб ми повірили, що українська влада не здатна вести переговори. Ми не повинні потрапити в цю пастку, — підкреслив дипломат. Поширити

Путін визнав, що не може перемогти Захід

Нещодавно російський диктатор почав цинічно брехати, що війна РФ проти України нібито могла закінчитися ще у 2022 році.

Путін стверджує, що тоді він намагався переконати команду Зеленського в тому, що "люди в ЛНР і ДНР" не хочуть бути у складі України.

Ідіть звідти, і все. На цьому все закінчиться, ніяких бойових дій [більше не буде], — згадує Путін, явно забуваючи про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України. Поширити

Нелегітимний глава Кремля продовжує запевняти росіян, що Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку.