Завершення війни. Чехія попередила про нову пастку Путіна
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Політика
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Завершення війни. Чехія попередила про нову пастку Путіна

Путін
Джерело:  NTV

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін намагається проштовхнути свої вимоги для завершення війни РФ проти України. На переконання дипломата, це чергова пастка Кремля.

Головні тези:

  • Вкрай важливо змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів як президента суверенної нації.
  • Російський диктатор визнав, що не може перемогти Україну, поки їй допомагає Захід.

Чого добивається Путін

Як зазначає шеф чеської дипломатії, офіційна Москва робить все можливе, щоб нав’язати міжнародній спільноті думку про нелегітимність українського лідера Володимира Зеленського.

Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів.

Ян Ліпавський

Ян Ліпавський

Глава МЗС Чехії

Чеський дипломат додав, що російський диктатор Володимир Путін, його міністр закордонних справ Лавров і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною.

Кремль стверджує, що готовий до переговорів з Вашингтоном та Берліном, однак не з Києвом.

На переконання Ліпавського, саме в цьому й полягає пастка, яку Путін намагається влаштувати Україні та її союзникам.

Вони хочуть, щоб ми повірили, що українська влада не здатна вести переговори. Ми не повинні потрапити в цю пастку, — підкреслив дипломат.

Путін визнав, що не може перемогти Захід

Нещодавно російський диктатор почав цинічно брехати, що війна РФ проти України нібито могла закінчитися ще у 2022 році.

Путін стверджує, що тоді він намагався переконати команду Зеленського в тому, що "люди в ЛНР і ДНР" не хочуть бути у складі України.

Ідіть звідти, і все. На цьому все закінчиться, ніяких бойових дій [більше не буде], — згадує Путін, явно забуваючи про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України.

Нелегітимний глава Кремля продовжує запевняти росіян, що Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку.

Якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, патрони, все закінчиться через місяць-півтора-два, — бреше Путін.

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