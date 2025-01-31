Завершение войны. Чехия предупредила о новой ловушке Путина
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Завершение войны. Чехия предупредила о новой ловушке Путина

Путин
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Источник:  NTV

Глава МИД Чехии Ян Липовский обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин пытается протолкнуть свои требования для завершения войны РФ против Украины. По убеждению дипломата, это очередная ловушка Кремля.

Главные тезисы

  • Крайне важно заставить Путина принять Зеленского для переговоров как президента суверенной нации.
  • Российский диктатор признал, что не может победить Украину, пока ей помогает Запад.

Чего добивается Путин

Как отмечает шеф чешской дипломатии, официальная Москва делает все возможное, чтобы навязать международному сообществу мнение о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров в качестве президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров.

Ян Липовский

Ян Липовский

Глава МИД Чехии

Чешский дипломат добавил, что российский диктатор Владимир Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной.

Кремль утверждает, что готов к переговорам с Вашингтоном и Берлином, но не с Киевом.

По убеждению Липавского, именно в этом и заключается ловушка, которую Путин пытается устроить Украине и ее союзникам.

Они хотят, чтобы мы поверили, что украинские власти не способны вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку, — подчеркнул дипломат.

Путин признал, что не может победить Запад

Недавно российский диктатор начал цинично врать, что война РФ против Украины вроде бы могла закончиться еще в 2022 году.

Путин утверждает, что тогда он пытался убедить команду Зеленского в том, что "люди в ЛНР и ДНР" не желают быть в составе Украины.

Уходите оттуда, и все. На этом все закончится, никаких боевых действий [больше не будет], — вспоминает Путин, явно забывая о тогдашних требованиях "демилатризации", "денацификации" и нейтрального статуса Украины.

Нелегитимный глава Кремля продолжает уверять россиян, что Украина не сможет воевать, если Запад прекратит поддержку.

Если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц-полтора-два, — лжет Путин.

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