Завершение войны. Чехия предупредила о новой ловушке Путина

Глава МИД Чехии Ян Липовский обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин пытается протолкнуть свои требования для завершения войны РФ против Украины. По убеждению дипломата, это очередная ловушка Кремля.

Чего добивается Путин

Как отмечает шеф чешской дипломатии, официальная Москва делает все возможное, чтобы навязать международному сообществу мнение о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров в качестве президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Ян Липовский Глава МИД Чехии

Чешский дипломат добавил, что российский диктатор Владимир Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной.

Кремль утверждает, что готов к переговорам с Вашингтоном и Берлином, но не с Киевом.

По убеждению Липавского, именно в этом и заключается ловушка, которую Путин пытается устроить Украине и ее союзникам.

Они хотят, чтобы мы поверили, что украинские власти не способны вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку, — подчеркнул дипломат. Поделиться

Путин признал, что не может победить Запад

Недавно российский диктатор начал цинично врать, что война РФ против Украины вроде бы могла закончиться еще в 2022 году.

Путин утверждает, что тогда он пытался убедить команду Зеленского в том, что "люди в ЛНР и ДНР" не желают быть в составе Украины.

Уходите оттуда, и все. На этом все закончится, никаких боевых действий [больше не будет], — вспоминает Путин, явно забывая о тогдашних требованиях "демилатризации", "денацификации" и нейтрального статуса Украины. Поделиться

Нелегитимный глава Кремля продолжает уверять россиян, что Украина не сможет воевать, если Запад прекратит поддержку.