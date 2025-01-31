Силы обороны Украины поразили командный пункт армии РФ на Курщине
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили командный пункт армии РФ на Курщине

Генштаб ВСУ
пожар
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение 31 января командного пункта армии РФ в Рыльске Курской области России.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели успешную операцию по поражению командного пункта армии РФ на Курщине, лишив врага возможности эффективно управлять боевыми действиями.
  • Нанесение ударов по командным пунктам оккупационной армии РФ направлено на уничтожение вражеской системы управления и ослабление агрессии.
  • ЗСУ продолжат операции по уничтожению командных пунктов противника до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Силы обороны Украины поразили командный пункт армии РФ в Рыльске

Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области.

В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника. Эта операция — часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал.

Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

ВСУ атаковали командный пункт армии РФ на Курщине

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, удар был нанесен 2 января.

2 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область. Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

Отмечается, что эти огневые поражения наносятся, прежде всего, для ослабления способности и желания России совершать террористические акты против украинского гражданского населения.

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