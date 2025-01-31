Сили оборони України уразили командний пункт армії РФ на Курщині

Сили оборони України уразили командний пункт армії РФ у Рильську

Сьогодні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ “Курськ” збройних сил рф у місті Рильськ Курської області. Поширити

Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено 2 січня.

2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Поширити

Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.