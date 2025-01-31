Сили оборони України уразили командний пункт армії РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 31 січня командного пункту армії РФ у Рильську Курської області Росії.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили командний пункт армії РФ у Рильську на Курщині, позбавивши ворога можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.
- Операції з ураження командних пунктів армії РФ є складником системної роботи зі знищення ворожої системи управління та послаблення агресії.
- ЗСУ продовжують завдання ударів по командних пунктах окупаційної армії РФ, мінімізуючи загрози для місцевого цивільного населення.
Сили оборони України уразили командний пункт армії РФ у Рильську
Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.
Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.
ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині
Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено 2 січня.
Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.
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