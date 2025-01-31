Чому Росія відвела з фронту війська КНДР — заява ЗСУ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що відведення Росією північнокорейських солдатів з передової на Курщині було запланованим. За його словами, йдеться про перегрупування.
Головні тези:
- Солдатів КНДР, які вижили під час боїв, можуть повернути до Північної Кореї.
- Рішення про відведення військ може бути тимчасовим, і окупанти з КНДР можуть повернутися на фронт після додаткової підготовки.
Солдатів з Північної Кореї дійсно відтягнули з передової
Іван Тимочко озвучив припущення, що тих, хто вижив, найімовірніше, відправлять в Північну Корею готувати наступні ешелони військових.
За словами Тимочко, не потрібно розраховувати на те, що солдати КНДР повністю та назавжди зникнуть з поля бою.
Армія КНДР втратила своїх найкращих військових
Згідно з даними ЗМІ, багато північнокорейських солдатів, які залучені до війни проти України на боці РФ, є одними з найкраще навчених бійців сил спеціальних операцій КНДР.
Попри це, командування армії РФ активно використовувало їх як піхотинців.
Журналісти також попереджають, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним.
За словами інсайдерів, окупанти з КНДР можуть повернутися після додаткової підготовки.
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