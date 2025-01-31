Чому Росія відвела з фронту війська КНДР — заява ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Росія відвела з фронту війська КНДР — заява ЗСУ

солдати КНДР
Джерело:  24 канал

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що відведення Росією північнокорейських солдатів з передової на Курщині було запланованим. За його словами, йдеться про перегрупування. 

Головні тези:

  • Солдатів КНДР, які вижили під час боїв, можуть повернути до Північної Кореї.
  • Рішення про відведення військ може бути тимчасовим, і окупанти з КНДР можуть повернутися на фронт після додаткової підготовки.

Солдатів з Північної Кореї дійсно відтягнули з передової

Можливо, ті рештки (солдатів КНДР — ред.), які там знаходяться, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях, — заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Іван Тимочко озвучив припущення, що тих, хто вижив, найімовірніше, відправлять в Північну Корею готувати наступні ешелони військових.

І ті, хто пройдуть якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ — будуть задіяні на фронті та чекатимуть на додаткове поповнення, — додав він.

За словами Тимочко, не потрібно розраховувати на те, що солдати КНДР повністю та назавжди зникнуть з поля бою.

Наразі вони будуть нарощувати сили. Північнокорейські солдати у РФ — це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом, — пояснив він.

Армія КНДР втратила своїх найкращих військових

Згідно з даними ЗМІ, багато північнокорейських солдатів, які залучені до війни проти України на боці РФ, є одними з найкраще навчених бійців сил спеціальних операцій КНДР.

Попри це, командування армії РФ активно використовувало їх як піхотинців.

Їх (солдатів КНДР — ред.) кидали хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь.

Журналісти також попереджають, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним.

За словами інсайдерів, окупанти з КНДР можуть повернутися після додаткової підготовки.

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