Чому Росія відвела з фронту війська КНДР — заява ЗСУ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що відведення Росією північнокорейських солдатів з передової на Курщині було запланованим. За його словами, йдеться про перегрупування.

Солдатів з Північної Кореї дійсно відтягнули з передової

Можливо, ті рештки (солдатів КНДР — ред.), які там знаходяться, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях, — заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. Поширити

Іван Тимочко озвучив припущення, що тих, хто вижив, найімовірніше, відправлять в Північну Корею готувати наступні ешелони військових.

І ті, хто пройдуть якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ — будуть задіяні на фронті та чекатимуть на додаткове поповнення, — додав він. Поширити

За словами Тимочко, не потрібно розраховувати на те, що солдати КНДР повністю та назавжди зникнуть з поля бою.

Наразі вони будуть нарощувати сили. Північнокорейські солдати у РФ — це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом, — пояснив він. Поширити

Армія КНДР втратила своїх найкращих військових

Згідно з даними ЗМІ, багато північнокорейських солдатів, які залучені до війни проти України на боці РФ, є одними з найкраще навчених бійців сил спеціальних операцій КНДР.

Попри це, командування армії РФ активно використовувало їх як піхотинців.

Їх (солдатів КНДР — ред.) кидали хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь. Поширити

Журналісти також попереджають, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним.