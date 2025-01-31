Отвлечь Трампа. Как Путин может воспользоваться расколом в Европе
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Отвлечь Трампа. Как Путин может воспользоваться расколом в Европе

Путин
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Источник:  Bloomberg

Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что новый раскол в Европе может дать шанс на передышку для российского диктатора Владимира Путина. Более того, на этом фоне он может склонить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону.

Главные тезисы

  • Поддержка Украины со стороны некоторых стран Европы начинает ослабевать.
  • Путин верит, что сможет пережить санкционное давление со стороны нового президента США Дональда Трампа.

Что происходит в Европе

Как отмечают журналисты, поддержка Украины со стороны лидеров Центральной и Восточной Европы начинает постепенно ослабевать.

Более того, Словакия, Австрия, Болгария и Хорватия все чаще критикуют санкции против России и военную помощь Украине.

Также недавно мир шокировало скандальное заявление правого фаворита на пост президента Румынии, который назвал Украину "вымышленным государством", которое будет расколото, потому что "война проиграна".

Даже в Германии так называемый файрвол, установленный основными партиями против сотрудничества с решительно пророссийской Альтернативой для Германии, был нарушен из-за миграционной политики перед выборами следующего месяца, на которых крайне правая партия занимает второе место.

При чем здесь Дональд Трамп

По мнению журналистов, раскол в Европе может сыграть на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

По состоянию на сегодняшний день Кремль питает надежду, что сможет пережить санкционное давление нового президента США Дональда Трампа.

Как известно, последний пригрозил России ужесточением санкций в случае незаключения мирного "соглашения" для завершения войны против Украины.

Все это может помочь Путину отвлечь Трампа и добиться более выгодных для России условий урегулирования, отмечают журналисты.

Они обращают внимание на то, что раскол европейского единства в критический момент может дать Путину "политическую передышку" для попыток "урегулировать" войну на поле боя.

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