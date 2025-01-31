Відволікти Трампа. Як Путін може скористатися розколом у Європі
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Відволікти Трампа. Як Путін може скористатися розколом у Європі

Путін
Джерело:  Bloomberg

Редакція Bloomberg звертає увагу на те, що новий розкол у Європі може дати шанс на перепочинок для російського диктатора Володимира Путіна. Ба більше, на цьому тлі він може схилити американського лідера Дональда Трампа на свій бік.

Головні тези:

  • Підтримка України з боку деяких країн Європи починає слабшати.
  • Путін вірить, що зможе пережити санкційний тиск з боку нового президента США Дональда Трампа.

Що відбувається у Європі

Як зазначають журналісти, підтримка України з боку лідерів Центральної та Східної Європи починає поступово слабшати.

Ба більше, Словаччина, Австрія, Болгарія та Хорватія дедалі частіше критикують санкції проти Росії та військову допомогу Україні.

Також нещодавно світ шокувала скандальна заява правого фаворита на пост президента Румунії, який назвав Україну "вигаданою державою", яка буде розколота, бо "війну програно".

Навіть у Німеччині так званий файрвол, встановлений основними партіями проти співпраці з рішуче проросійською Альтернативою для Німеччини, було порушено через міграційну політику перед виборами наступного місяця, на яких вкрай права партія посідає друге місце.

До чого тут Дональд Трамп

На переконання журналістів, розкол у Європі може зіграти на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Станом на сьогодні Кремль плекає надію, що зможе пережити санкційний тиск нового президента США Дональда Трампа.

Як відомо, останній пригрозив Росії посиленням санкцій у разі неукладення мирної "угоди" для завершення війни проти України.

Усе це може допомогти Путіну відволікти Трампа і домогтися більш вигідних для Росії умов врегулювання, — зазначають журналісти.

Вони звертають увагу на те, що розкол європейської єдності в критичний момент, може дати Путіну "політичний перепочинок" для спроб "врегулювати" війну на полі бою.

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