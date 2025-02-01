Трамп анонсировал "нечто значительное" после переговоров с Путиным
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Трамп анонсировал "нечто значительное" после переговоров с Путиным

Трамп
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Источник:  Associated Press

По мнению американского лидера Дональда Трампа, после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным они могут сделать "нечто значительное" для завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп подтвердил, что переговоры Вашингтона с Москвой уже начались.
  • Президент США отказался говорить, разговаривал ли непосредственно с Путиным.
  • Зеленский высоко оценил подход Трампа к завершению войны.

Трамп готовится к переговорам с Путиным

Новый глава Белого дома официально подтвердил, что он и члены его команды уже провели "очень серьезные" дискуссии с Россией по поводу ее войны против Украины.

Более того, президент США считает, что вместе с нелегитимным главой Кремля Путиным они могут сделать "нечто значительное” для прекращения продолжающейся войны.

По словам лидера республиканцев, это может произойти уже скоро.

Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем нечто значительное. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, будь я президентом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер не уточнил, кто именно в Белом доме ведет диалог с Москвой, однако заверил, что обе стороны уже разговаривают.

Журналисты поинтересовались у Трампа, говорил ли он уже с Путиным.

Я не хочу этого говорить, — ответил тот.

Как Зеленский оценивает заявления и решения Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что высоко оценивает позицию нового президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины и сдерживания российского диктатора Владимира Путина.

По словам главы государства, он считает риторику нового главу Белого дома "справедливой и честной".

Это то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На фоне последних событий украинский лидер напомнил, что за время полномасштабного вторжения Силам обороны удалось вернуть под свой контроль половину временно оккупированных территорий.

Мы хотели бы добиться справедливого завершения войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин, — подчеркнул Зеленский.

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