Трамп анонсировал "нечто значительное" после переговоров с Путиным

По мнению американского лидера Дональда Трампа, после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным они могут сделать "нечто значительное" для завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп подтвердил, что переговоры Вашингтона с Москвой уже начались.
- Президент США отказался говорить, разговаривал ли непосредственно с Путиным.
- Зеленский высоко оценил подход Трампа к завершению войны.
Трамп готовится к переговорам с Путиным
Новый глава Белого дома официально подтвердил, что он и члены его команды уже провели "очень серьезные" дискуссии с Россией по поводу ее войны против Украины.
Более того, президент США считает, что вместе с нелегитимным главой Кремля Путиным они могут сделать "нечто значительное” для прекращения продолжающейся войны.
По словам лидера республиканцев, это может произойти уже скоро.
Американский лидер не уточнил, кто именно в Белом доме ведет диалог с Москвой, однако заверил, что обе стороны уже разговаривают.
Журналисты поинтересовались у Трампа, говорил ли он уже с Путиным.
Как Зеленский оценивает заявления и решения Трампа
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что высоко оценивает позицию нового президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины и сдерживания российского диктатора Владимира Путина.
По словам главы государства, он считает риторику нового главу Белого дома "справедливой и честной".
На фоне последних событий украинский лидер напомнил, что за время полномасштабного вторжения Силам обороны удалось вернуть под свой контроль половину временно оккупированных территорий.
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