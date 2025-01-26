Європа готується до "немислимого" сценарію війни з Росією

NBC News звертає увагу на те, що у різних країнах Європи можна побачити ознаки того, що континент готується до потенційного вторгнення країни-агресорки Росії.

Європа все-таки готується до війни з РФ

Згідно з даними журналістів, у Литві готуються мінувати мости, які ведуть до РФ.

Ба більше, у Балтійському морі судна Альянсу полюють на "тіньовий флот" РФ, який звинувачують у перерізанні підводних комунікаційних кабелів.

Також нещодавно стало відомо, що в небі над Європою хочуть побудувати велику систему протиракетної оборони, яка буде схожа з ізраїльським "Залізним куполом".

Усі ці факти вказують на те, що європейські лідери та громадяни насправді бояться того, що російський диктатор Володимир Путін може рушити далі у разі падіння України.

Також широко поширена нервозність через те, що новий президент США — ізоляціоніст — припустив, що він може не захистити історичних союзників Америки в НАТО, якщо вони зазнають нападу з боку Росії. Поширити

У зоні ризику — сусіди Росії

Уже тривалий період часу європейські лідери попереджають, що РФ активно готується до війни із Заходом.

Як зазначив генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США, країни ЄС дійсно усвідомлюють ризики та загрози.

Країни Східної Європи, які знаходяться ближче до кордону РФ, "знають, що це по-справжньому, тому що вони там живуть".

Однак проблема полягає в тому, що люди, які живуть у Західній Європі або США, тобто далеко від Росії, продовжують стверджувати, що Путін блефує, а війни ніколи не буде.