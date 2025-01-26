Європа готується до "немислимого" сценарію війни з Росією

NBC News звертає увагу на те, що у різних країнах Європи можна побачити ознаки того, що континент готується до потенційного вторгнення країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Лідери Європи попереджають про активну підготовку Росією до можливої війни з Заходом.
- Наразі існують розбіжності у сприйнятті цих загроз між країнами, що ближче до РФ та тими, що знаходяться віддаленіше.
Європа все-таки готується до війни з РФ
Згідно з даними журналістів, у Литві готуються мінувати мости, які ведуть до РФ.
Ба більше, у Балтійському морі судна Альянсу полюють на "тіньовий флот" РФ, який звинувачують у перерізанні підводних комунікаційних кабелів.
Також нещодавно стало відомо, що в небі над Європою хочуть побудувати велику систему протиракетної оборони, яка буде схожа з ізраїльським "Залізним куполом".
Усі ці факти вказують на те, що європейські лідери та громадяни насправді бояться того, що російський диктатор Володимир Путін може рушити далі у разі падіння України.
У зоні ризику — сусіди Росії
Уже тривалий період часу європейські лідери попереджають, що РФ активно готується до війни із Заходом.
Як зазначив генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США, країни ЄС дійсно усвідомлюють ризики та загрози.
Країни Східної Європи, які знаходяться ближче до кордону РФ, "знають, що це по-справжньому, тому що вони там живуть".
Однак проблема полягає в тому, що люди, які живуть у Західній Європі або США, тобто далеко від Росії, продовжують стверджувати, що Путін блефує, а війни ніколи не буде.
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