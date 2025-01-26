Європа готується до "немислимого" сценарію війни з Росією
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Європа готується до "немислимого" сценарію війни з Росією

армія Британії
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Джерело:  NBC News

NBC News звертає увагу на те, що у різних країнах Європи можна побачити ознаки того, що континент готується до потенційного вторгнення країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Лідери Європи попереджають про активну підготовку Росією до можливої війни з Заходом.
  • Наразі існують розбіжності у сприйнятті цих загроз між країнами, що ближче до РФ та тими, що знаходяться віддаленіше.

Європа все-таки готується до війни з РФ

Згідно з даними журналістів, у Литві готуються мінувати мости, які ведуть до РФ.

Ба більше, у Балтійському морі судна Альянсу полюють на "тіньовий флот" РФ, який звинувачують у перерізанні підводних комунікаційних кабелів.

Також нещодавно стало відомо, що в небі над Європою хочуть побудувати велику систему протиракетної оборони, яка буде схожа з ізраїльським "Залізним куполом".

Усі ці факти вказують на те, що європейські лідери та громадяни насправді бояться того, що російський диктатор Володимир Путін може рушити далі у разі падіння України.

Також широко поширена нервозність через те, що новий президент США — ізоляціоніст — припустив, що він може не захистити історичних союзників Америки в НАТО, якщо вони зазнають нападу з боку Росії.

У зоні ризику — сусіди Росії

Уже тривалий період часу європейські лідери попереджають, що РФ активно готується до війни із Заходом.

Як зазначив генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США, країни ЄС дійсно усвідомлюють ризики та загрози.

Країни Східної Європи, які знаходяться ближче до кордону РФ, "знають, що це по-справжньому, тому що вони там живуть".

Однак проблема полягає в тому, що люди, які живуть у Західній Європі або США, тобто далеко від Росії, продовжують стверджувати, що Путін блефує, а війни ніколи не буде.

Європа повинна бути готова до немислимих військових непередбачуваних ситуацій. Простіше кажучи, щоб запобігти війні, ми повинні витрачати більше. Якщо ми будемо чекати довше, це буде коштувати нам дорожче, — заявив інсайдер у ЄС.

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