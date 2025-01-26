Біг під кокаїном. Що насправді відбувається з Росією

Не лише Україна, а й усі її союзники доволі довго чекали на те, що економіка Росії зазнає краху на тлі загарбницької війни та потужного санкційного тиску. Протягом 3 років країна-агресорка трималася, однак час розплати нарешті близько.

Путін створив ілюзію сильної російської економіки

Ситуацію в країні-агресорці прокоментувала Еліна Рибакова — старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Вона звернула увагу на те, що російській диктатор Володимир Путін регулярно надсилає подвійне повідомлення: росіянам — "Ми вистояли", а союзникам України — "Ми протримаємося довше, ніж ви".

Як вважають експерти, насправді образ економічної потужності Росії є міражем.

Це стало очевидним для більшості партнерів України. Як відомо, нещодавно американський лідер Дональд Трампа кілька разів публічно заявляв, що економіка РФ близька до краху — це не пусті слова.

Що цікаво, деякі аналітики використовують метафору "економіка на стероїдах"" для опису ситуації.

Стероїди хороші, але це не м’язи. Це більше схоже на біг під кокаїном, — зазначає Рибакова. Поширити

2025 рік може стати фатальним для Росії

Що важливо розуміти, чимало економістів прогнозують кредитну кризу у країні-агресорці.

Однак навіть якщо цього не станеться — проблем все одно вистачатиме.

До прикладу, у МВФ очікують уповільнення зростання ВВП Росії у 2025 році до 1,4% після зростання на 3,8% у 2024-му.

Не можна ігнорувати той факт, що інфляція вже сягнула 9,5% у 2024 році, супроти 7,4% у 2023-му.

Деякі супермаркети навіть змушені закривати товари першої необхідності у шафах через зростання крадіжок. Проблеми на ринку праці також створюють напруження. Попри низький рівень безробіття (2,3%), дефіцит кваліфікованих працівників змушує компанії підвищувати зарплати, що призводить до інфляційного тиску. Поширити

На переконання фахівців, загостренні економічних викликів підриває соціальний контракт, на якому тримається режим Путіна.