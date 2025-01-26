Бег под кокаином. Что на самом деле происходит с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации

Бег под кокаином. Что на самом деле происходит с Россией

Кремль
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Источник:  CNN

Не только Украина, но и все ее союзники довольно долго ждали того, что экономика России потерпит крах на фоне захватнической войны и мощного санкционного давления. В течение 3 лет страна-агрессорка держалась, однако время расплаты наконец-то близко.

Главные тезисы

  • Экономический крах России становится вполне вероятным из-за усиления санкционного давления и провальной политики Путина.
  • Прогнозы экспертов указывают на возможный кредитный кризис и замедление роста ВВП в 2025 году.
  • Социальный контракт, на котором держится режим Путина, под угрозой окончательного провала.

Путин создал иллюзию сильной российской экономики

Ситуацию в стране-агрессоре прокомментировала Элина Рыбакова — старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона.

Она обратила внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин регулярно посылает двойное сообщение: россиянам — "Мы выстояли", а союзникам Украины — "Мы продержимся дольше, чем вы".

Как считают эксперты, на самом деле образ экономической мощи России  — это мираж.

Это стало очевидным для большинства партнеров Украины. Как известно, недавно американский лидер Дональд Трампа несколько раз публично заявлял, что экономика РФ близка к краху — это не пустые слова.

Что интересно, некоторые аналитики используют метафору "экономика на стероидах" для описания ситуации.

Стероиды хороши, но это не мышцы. Это больше похоже на бег под кокаином, — отмечает Рыбакова.

2025 год может стать роковым для России

Что важно понимать, многие экономисты прогнозируют кредитный кризис в стране-агрессорке.

Однако даже если этого не произойдет — проблем все равно будет достаточно.

К примеру, в МВФ ожидают замедление роста ВВП России в 2025 году до 1,4% после роста на 3,8% в 2024-м.

Нельзя игнорировать тот факт, что инфляция уже достигла 9,5% в 2024 году против 7,4% в 2023-м.

Некоторые супермаркеты даже вынуждены закрывать товары первой необходимости в шкафах из-за роста краж. Проблемы на рынке труда тоже создают напряжение. Несмотря на низкий уровень безработицы (2,3%), дефицит квалифицированных работников заставляет компании повышать зарплаты, что приводит к инфляционному давлению.

По мнению специалистов, обострении экономических вызовов подрывает социальный контракт, на котором держится режим Путина.

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