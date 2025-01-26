Бег под кокаином. Что на самом деле происходит с Россией

Не только Украина, но и все ее союзники довольно долго ждали того, что экономика России потерпит крах на фоне захватнической войны и мощного санкционного давления. В течение 3 лет страна-агрессорка держалась, однако время расплаты наконец-то близко.
Главные тезисы
- Экономический крах России становится вполне вероятным из-за усиления санкционного давления и провальной политики Путина.
- Прогнозы экспертов указывают на возможный кредитный кризис и замедление роста ВВП в 2025 году.
- Социальный контракт, на котором держится режим Путина, под угрозой окончательного провала.
Путин создал иллюзию сильной российской экономики
Ситуацию в стране-агрессоре прокомментировала Элина Рыбакова — старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона.
Она обратила внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин регулярно посылает двойное сообщение: россиянам — "Мы выстояли", а союзникам Украины — "Мы продержимся дольше, чем вы".
Как считают эксперты, на самом деле образ экономической мощи России — это мираж.
Это стало очевидным для большинства партнеров Украины. Как известно, недавно американский лидер Дональд Трампа несколько раз публично заявлял, что экономика РФ близка к краху — это не пустые слова.
Что интересно, некоторые аналитики используют метафору "экономика на стероидах" для описания ситуации.
2025 год может стать роковым для России
Что важно понимать, многие экономисты прогнозируют кредитный кризис в стране-агрессорке.
Однако даже если этого не произойдет — проблем все равно будет достаточно.
К примеру, в МВФ ожидают замедление роста ВВП России в 2025 году до 1,4% после роста на 3,8% в 2024-м.
Нельзя игнорировать тот факт, что инфляция уже достигла 9,5% в 2024 году против 7,4% в 2023-м.
По мнению специалистов, обострении экономических вызовов подрывает социальный контракт, на котором держится режим Путина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-