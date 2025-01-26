Европа готовится к "немыслимому" сценарию войны с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Европа готовится к "немыслимому" сценарию войны с Россией

армия Британии
Read in English
Читати українською
Источник:  NBC News

NBC News обращает внимание на то, что в разных странах Европы можно увидеть признаки того, что континент готовится к потенциальному вторжению страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Лидеры Европы предупреждают об активной подготовке Россией к возможной войне с Западом.
  • В настоящее время существуют разногласия в восприятии этих угроз между странами блока.

Европа все-таки готовится к войне с РФ

Согласно данным журналистов, в Литве готовятся минировать мосты, ведущие в РФ.

Более того, в Балтийском море суда Альянса охотятся на "теневой флот" РФ, обвиняемый в перерезке подводных коммуникационных кабелей.

Также недавно стало известно, что в небе над Европой хотят построить большую систему противоракетной обороны, которая будет схожа с израильским "Железным куполом".

Все эти факты указывают на то, что европейские лидеры и граждане действительно боятся того, что российский диктатор Владимир Путин может двинуться дальше в случае падения Украины.

Также широко распространена нервозность из-за того, что новый президент США — изоляционист — предположил, что он может не защитить исторических союзников Америки в НАТО, если они подвергаются нападению со стороны России.

В зоне риска соседи России

Уже долгий период времени европейские лидеры предупреждают, что РФ активно готовится к войне с Западом.

Как отметил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США, страны ЕС действительно осознают риски и угрозы.

Страны Восточной Европы, которые находятся поближе к границе РФ, "знают, что это по-настоящему, потому что они там живут".

Однако проблема заключается в том, что люди, живущие в Западной Европе или США, то есть вдали от России, продолжают утверждать, что Путин блефует, а войны никогда не будет.

Европа должна быть готова к немыслимым военным непредсказуемым ситуациям. Проще говоря, чтобы предотвратить войну, мы должны тратить больше. Если мы будем ждать дольше, это обойдется нам дороже, — заявил инсайдер в ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп рассмотрит новый вариант военной помощи для Украины
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль тайно передает Украине российское оружие
ЦАХАЛ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бег под кокаином. Что на самом деле происходит с Россией
Кремль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?