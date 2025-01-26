Европа готовится к "немыслимому" сценарию войны с Россией

NBC News обращает внимание на то, что в разных странах Европы можно увидеть признаки того, что континент готовится к потенциальному вторжению страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Лидеры Европы предупреждают об активной подготовке Россией к возможной войне с Западом.
- В настоящее время существуют разногласия в восприятии этих угроз между странами блока.
Европа все-таки готовится к войне с РФ
Согласно данным журналистов, в Литве готовятся минировать мосты, ведущие в РФ.
Более того, в Балтийском море суда Альянса охотятся на "теневой флот" РФ, обвиняемый в перерезке подводных коммуникационных кабелей.
Также недавно стало известно, что в небе над Европой хотят построить большую систему противоракетной обороны, которая будет схожа с израильским "Железным куполом".
Все эти факты указывают на то, что европейские лидеры и граждане действительно боятся того, что российский диктатор Владимир Путин может двинуться дальше в случае падения Украины.
В зоне риска соседи России
Уже долгий период времени европейские лидеры предупреждают, что РФ активно готовится к войне с Западом.
Как отметил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США, страны ЕС действительно осознают риски и угрозы.
Страны Восточной Европы, которые находятся поближе к границе РФ, "знают, что это по-настоящему, потому что они там живут".
Однако проблема заключается в том, что люди, живущие в Западной Европе или США, то есть вдали от России, продолжают утверждать, что Путин блефует, а войны никогда не будет.
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