NBC News обращает внимание на то, что в разных странах Европы можно увидеть признаки того, что континент готовится к потенциальному вторжению страны-агрессорки России.

Европа все-таки готовится к войне с РФ

Согласно данным журналистов, в Литве готовятся минировать мосты, ведущие в РФ.

Более того, в Балтийском море суда Альянса охотятся на "теневой флот" РФ, обвиняемый в перерезке подводных коммуникационных кабелей.

Также недавно стало известно, что в небе над Европой хотят построить большую систему противоракетной обороны, которая будет схожа с израильским "Железным куполом".

Все эти факты указывают на то, что европейские лидеры и граждане действительно боятся того, что российский диктатор Владимир Путин может двинуться дальше в случае падения Украины.

Также широко распространена нервозность из-за того, что новый президент США — изоляционист — предположил, что он может не защитить исторических союзников Америки в НАТО, если они подвергаются нападению со стороны России. Поделиться

В зоне риска соседи России

Уже долгий период времени европейские лидеры предупреждают, что РФ активно готовится к войне с Западом.

Как отметил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США, страны ЕС действительно осознают риски и угрозы.

Страны Восточной Европы, которые находятся поближе к границе РФ, "знают, что это по-настоящему, потому что они там живут".

Однако проблема заключается в том, что люди, живущие в Западной Европе или США, то есть вдали от России, продолжают утверждать, что Путин блефует, а войны никогда не будет.