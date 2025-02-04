"Очень эгоистично". Шольц жестко раскритиковал предложение Трампа Украине
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"Очень эгоистично". Шольц жестко раскритиковал предложение Трампа Украине

Шольц
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Источник:  DW

Немецкий лидер Олаф Шольц не скрывает, что считает новое предложение Киеву со стороны президента США Дональда Трампа плохой идеей, которая навредит интересам и будущему украинского народа.

Главные тезисы

  • Предложение Трампа касательно нового соглашения с Украиной спровоцировало шквал критики со стороны Олафа Шольца.
  • Немецкий канцлер отметил необходимость использования имеющихся ресурсов для финансирования восстановления страны и поддержки ее обороны.

Шольц вступился за Украину на фоне заявлений Трампа

Что важно понимать, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на передачу американского оружия Киеву.

На эту идею мгновенно отреагировал канцлер ФРГ. По мнению последнего, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги для финансирования поддержки обороны.

Эти ресурсы страны (Украины — ред.) нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что потребуется после войны.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

На этом фоне немецкий лидер напомнил Дональду Трампу и всему международному сообществу, что в будущем Украине потребуется сильная армия, а также финансирование восстановления страны.

Олаф Шольц подчеркнул, что это сложные задачи, ведь страна оказалась в руинах из-за постоянных атак российских захватчиков.

И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего, — подчеркнул канцлер ФРГ.

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