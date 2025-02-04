"Очень эгоистично". Шольц жестко раскритиковал предложение Трампа Украине

Немецкий лидер Олаф Шольц не скрывает, что считает новое предложение Киеву со стороны президента США Дональда Трампа плохой идеей, которая навредит интересам и будущему украинского народа.
Главные тезисы
- Предложение Трампа касательно нового соглашения с Украиной спровоцировало шквал критики со стороны Олафа Шольца.
- Немецкий канцлер отметил необходимость использования имеющихся ресурсов для финансирования восстановления страны и поддержки ее обороны.
Шольц вступился за Украину на фоне заявлений Трампа
Что важно понимать, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на передачу американского оружия Киеву.
На эту идею мгновенно отреагировал канцлер ФРГ. По мнению последнего, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги для финансирования поддержки обороны.
На этом фоне немецкий лидер напомнил Дональду Трампу и всему международному сообществу, что в будущем Украине потребуется сильная армия, а также финансирование восстановления страны.
Олаф Шольц подчеркнул, что это сложные задачи, ведь страна оказалась в руинах из-за постоянных атак российских захватчиков.
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