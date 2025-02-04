"Дуже егоїстично". Шольц жорстко розкритикував пропозицію Трампа Україні

Німецький лідер Олаф Шольц не приховує, що вважає нову пропозицію Києву з боку президента США Дональда Трампа поганою ідеєю, яка нашкодить інтересам та майбутньому українського народу.
Головні тези:
- Пропозиція Трампа щодо нової угоди з Україною спровокувала шквал критики з боку Олафа Шольца.
- Німецький канцлер наголосив на необхідності використання наявних ресурсів для фінансування відновлення країни та підтримки її оборони.
Шольц заступився за Україну на тлі заяв Трампа
Що важливо розуміти, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання американської зброї Києву.
На цю ідею миттєво відреагував канцлер ФРН. На переконання останнього, "було б дуже егоїстично і егоцентрично" використовувати отримані гроші для фінансування підтримки оборони.
На цьому тлі німецький лідер нагадав Дональду Трампу та усій міжнародній спільноті, що в майбутньому Україні потрібна буде сильна армія, а також фінансування відновлення країни.
Олаф Шольц наголосив, що це складні завдання, адже країна опинилася в руїнах через постійні атаки російських загарбників.
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