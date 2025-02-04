"Дуже егоїстично". Шольц жорстко розкритикував пропозицію Трампа Україні
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Політика
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"Дуже егоїстично". Шольц жорстко розкритикував пропозицію Трампа Україні

Шольц
Джерело:  DW

Німецький лідер Олаф Шольц не приховує, що вважає нову пропозицію Києву з боку президента США Дональда Трампа поганою ідеєю, яка нашкодить інтересам та майбутньому українського народу.

Головні тези:

  • Пропозиція Трампа щодо нової угоди з Україною спровокувала шквал критики з боку Олафа Шольца.
  • Німецький канцлер наголосив на необхідності використання наявних ресурсів для фінансування відновлення країни та підтримки її оборони.

Шольц заступився за Україну на тлі заяв Трампа

Що важливо розуміти, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання американської зброї Києву.

На цю ідею миттєво відреагував канцлер ФРН. На переконання останнього, "було б дуже егоїстично і егоцентрично" використовувати отримані гроші для фінансування підтримки оборони.

Ці ресурси країни (України — ред.) нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

На цьому тлі німецький лідер нагадав Дональду Трампу та усій міжнародній спільноті, що в майбутньому Україні потрібна буде сильна армія, а також фінансування відновлення країни.

Олаф Шольц наголосив, що це складні завдання, адже країна опинилася в руїнах через постійні атаки російських загарбників.

І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього, — підкреслив канцлер ФРН.

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