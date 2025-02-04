Зброя за метали. Що насправді Трамп пропонує Україні

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що хоче підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї для введення війни проти Росії.

Трамп пропонує Україну нову угоду

Про свої наміри президент США розповів представникам ЗМІ у Білому домі.

Він звернув увагу на те, що саме в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали". Окрім того, Дональд Трамп додав, що хоче, аби вкладення офіційного Вашингтона в Україну були певною мірою "гарантовані".

Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами. Дональд Трамп Президент США

Попри це, американський лідер не поспішає розкривати конкретні деталі.

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре поскаржився на те, що країни ЄС не надають Україні такого ж обсягу військової допомоги, як це роблять Штати.