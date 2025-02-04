Зброя за метали. Що насправді Трамп пропонує Україні
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Зброя за метали. Що насправді Трамп пропонує Україні

Трамп
Джерело:  AFP

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що хоче підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї для введення війни проти Росії.

Головні тези:

  • Трамп наполягає на необхідності гарантій вкладень США в Україну.
  • Американський лідер висловив невдоволення обсягом військової допомоги ЄС для України.

Трамп пропонує Україну нову угоду

Про свої наміри президент США розповів представникам ЗМІ у Білому домі.

Він звернув увагу на те, що саме в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали". Окрім того, Дональд Трамп додав, що хоче, аби вкладення офіційного Вашингтона в Україну були певною мірою "гарантовані".

Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Попри це, американський лідер не поспішає розкривати конкретні деталі.

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре поскаржився на те, що країни ЄС не надають Україні такого ж обсягу військової допомоги, як це роблять Штати.

Нас розділяє океан… Для них це важливіше, ніж для нас. Але вони значно відстають від нас у фінансуванні (допомоги Україні. — ред.), і вони повинні платити принаймні нарівні, — заявив американський лідер.

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