Зброя за метали. Що насправді Трамп пропонує Україні

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що хоче підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї для введення війни проти Росії.
Головні тези:
- Трамп наполягає на необхідності гарантій вкладень США в Україну.
- Американський лідер висловив невдоволення обсягом військової допомоги ЄС для України.
Трамп пропонує Україну нову угоду
Про свої наміри президент США розповів представникам ЗМІ у Білому домі.
Він звернув увагу на те, що саме в Україні є "дуже цінні рідкісноземельні метали". Окрім того, Дональд Трамп додав, що хоче, аби вкладення офіційного Вашингтона в Україну були певною мірою "гарантовані".
Попри це, американський лідер не поспішає розкривати конкретні деталі.
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре поскаржився на те, що країни ЄС не надають Україні такого ж обсягу військової допомоги, як це роблять Штати.
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