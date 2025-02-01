Це жахливо. Трамп публічно пригрозив Євросоюзу

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що не відмовився від намірів запровадити мита на товари з Європейського союзу.

Трамп готується до торговельної війни з ЄС

На переконання президента США, те, як Євросоюз поводиться зі Штатами — “це жахливо”.

Йдеться про те, що в Європі нібито не купують американські товари.

Чи збираюся я запровадити мита проти Європейського Союзу?...Абсолютно. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, по суті, вони не беруть майже нічого Дональд Трамп Президент США

Американський лідер публічно попередив, що заходи проти країн ЄС "будуть дуже потужними".

На переконання Трампа, нові мита можуть спровокувати деякі "збої" на ринку. Попри це, він прогнозує, що вони дадуть можливість країні скоротити дефіцит торгового балансу.

Мита зроблять нас дуже багатими і дуже сильними, — вважає президент США. Поширити

Трамп ввів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю

Речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що 1 лютого набудуть чинності мита Штатів на товари з Мексики, Канади та Китаю.

Що важливо розуміти, тарифи на канадські й мексиканські товари становитимуть 25%, а на китайські — 10%.

Офіційний Вашингтон стверджує, що мита введені "за незаконний фентаніл, який вони видобували та дозволили розповсюджувати у нашій країні, який вбив десятки мільйонів американців".

Це дані обіцянки та дотримані президентом обіцянки, — наголосила прессекретарка. Поширити

Попри це, Левітт не захотіла розкрити додаткові дані, чи поширюватимуться мита на всі товари і чи застосовуватимуть їх щодо імпорту нафти.