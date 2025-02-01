Це жахливо. Трамп публічно пригрозив Євросоюзу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Це жахливо. Трамп публічно пригрозив Євросоюзу

Трамп
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Джерело:  Financial Times

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що не відмовився від намірів запровадити мита на товари з Європейського союзу.

Головні тези:

  • Дональд Трамп обіцяє ввести мита на товари з Європейського союзу через низький обсяг торгівлі.
  • Президент США впевнений, що такі заходи зроблять Америку багатішою та сильнішою.
  • Нові мита можуть призвести до збоїв на ринку.

Трамп готується до торговельної війни з ЄС

На переконання президента США, те, як Євросоюз поводиться зі Штатами — “це жахливо”.

Йдеться про те, що в Європі нібито не купують американські товари.

Чи збираюся я запровадити мита проти Європейського Союзу?...Абсолютно. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, по суті, вони не беруть майже нічого

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер публічно попередив, що заходи проти країн ЄС "будуть дуже потужними".

На переконання Трампа, нові мита можуть спровокувати деякі "збої" на ринку. Попри це, він прогнозує, що вони дадуть можливість країні скоротити дефіцит торгового балансу.

Мита зроблять нас дуже багатими і дуже сильними, — вважає президент США.

Трамп ввів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю

Речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що 1 лютого набудуть чинності мита Штатів на товари з Мексики, Канади та Китаю.

Що важливо розуміти, тарифи на канадські й мексиканські товари становитимуть 25%, а на китайські — 10%.

Офіційний Вашингтон стверджує, що мита введені "за незаконний фентаніл, який вони видобували та дозволили розповсюджувати у нашій країні, який вбив десятки мільйонів американців".

Це дані обіцянки та дотримані президентом обіцянки, — наголосила прессекретарка.

Попри це, Левітт не захотіла розкрити додаткові дані, чи поширюватимуться мита на всі товари і чи застосовуватимуть їх щодо імпорту нафти.

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