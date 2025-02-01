Это ужасно. Трамп публично пригрозил Евросоюзу
Категория
Экономика
Дата публикации

Это ужасно. Трамп публично пригрозил Евросоюзу

Трамп
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Источник:  Financial Times

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что не отказался от намерений ввести пошлины на товары из Европейского союза.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп обещает ввести пошлины на товары из Европейского союза из-за низкого объема торговли.
  • Президент США уверен, что такие меры сделают Америку богаче и сильнее.
  • Новые пошлины могут привести к сбоям на рынке.

Трамп готовится к торговой войне с ЕС

По убеждению президента США, то, как Евросоюз обращается со Штатами — это ужасно.

Речь идет о том, что в Европе вроде бы не покупают американские товары.

Собираюсь ли ввести пошлины против Европейского Союза?...Абсолютно. Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, в сущности, они не берут почти ничего

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер публично предупредил, что меры против стран ЕС "будут очень мощными".

По мнению Трампа, новые пошлины могут спровоцировать некоторые "сбои" на рынке. Тем не менее, он прогнозирует, что они позволят стране сократить дефицит торгового баланса.

Пошлины сделают нас очень богатыми и очень сильными, считает президент США.

Трамп ввел пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что 1 февраля вступят в силу пошлины Штатов на товары из Мексики, Канады и Китая.

Что важно понимать, тарифы на канадские и мексиканские товары составят 25%, а китайские — 10%.

Официальный Вашингтон утверждает, что пошлины введены "за незаконный фентанил, который они добывали и позволили распространять в нашей стране, убившем десятки миллионов американцев".

Это данные обещания и соблюденные президентом обещания, — подчеркнула пресс-секретарь.

Несмотря на это, Левитт не захотела раскрыть дополнительные данные, будут ли распространяться пошлины на все товары и будут ли их применять для импорта нефти.

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