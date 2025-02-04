Оружие за металлы. Что на самом деле Трамп предлагает Украине
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Оружие за металлы. Что на самом деле Трамп предлагает Украине

Трамп
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Источник:  AFP

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что хочет подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия для введения войны против России.

Главные тезисы

  • Трамп настаивает на необходимости гарантий вложений США в Украину.
  • Американский лидер выразил недовольство объемом военной помощи ЕС для Украины.

Трамп предлагает Украине новое соглашение

О своих намерениях президент США рассказал представителям СМИ в Белом доме.

Он обратил внимание на то, что именно в Украине есть "очень ценные редкоземельные металлы".

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что хочет, чтобы вложения официального Вашингтона в Украину были в определенной степени "гарантированы".

Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в котором они будут гарантировать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Тем не менее, американский лидер не спешит раскрывать конкретные детали.

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз пожаловался на то, что страны ЕС не предоставляют Украине такой же объем военной помощи, как это делают Штаты.

Нас разделяет океан… Для них это важнее, чем для нас. Но они значительно отстают от нас в финансировании (помощи Украине. — ред.), и они должны платить по крайней мере наравне, — заявил американский лидер.

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