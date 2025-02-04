Оружие за металлы. Что на самом деле Трамп предлагает Украине

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что хочет подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия для введения войны против России.
Главные тезисы
- Трамп настаивает на необходимости гарантий вложений США в Украину.
- Американский лидер выразил недовольство объемом военной помощи ЕС для Украины.
Трамп предлагает Украине новое соглашение
О своих намерениях президент США рассказал представителям СМИ в Белом доме.
Он обратил внимание на то, что именно в Украине есть "очень ценные редкоземельные металлы".
Кроме того, Дональд Трамп добавил, что хочет, чтобы вложения официального Вашингтона в Украину были в определенной степени "гарантированы".
Тем не менее, американский лидер не спешит раскрывать конкретные детали.
На этом фоне глава Белого дома в очередной раз пожаловался на то, что страны ЕС не предоставляют Украине такой же объем военной помощи, как это делают Штаты.
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