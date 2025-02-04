Оружие за металлы. Что на самом деле Трамп предлагает Украине

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что хочет подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия для введения войны против России.

Трамп предлагает Украине новое соглашение

О своих намерениях президент США рассказал представителям СМИ в Белом доме.

Он обратил внимание на то, что именно в Украине есть "очень ценные редкоземельные металлы".

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что хочет, чтобы вложения официального Вашингтона в Украину были в определенной степени "гарантированы".

Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в котором они будут гарантировать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами. Дональд Трамп Президент США

Тем не менее, американский лидер не спешит раскрывать конкретные детали.

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз пожаловался на то, что страны ЕС не предоставляют Украине такой же объем военной помощи, как это делают Штаты.