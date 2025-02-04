Боротьба за USAID. Що важливо знати про нове рішення Трампа
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Боротьба за USAID. Що важливо знати про нове рішення Трампа

Трамп
Джерело:  CNN

Станом на 4 лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) перейшло під контроль Державного департаменту. Це відбулося на тлі масштабних чисток у відомстві та закликів членів команди Дональд Трампа до його остаточного знищення.

Головні тези:

  • Член команди Трампа, Ілон Маск, назвав USAID "злочинною організацією" та закликав до її знищення.
  • Бізнесмен заявив, що президент США підтримує його ідею.
  • Звинувачення у спробі обійти указ Трампа про замороження іноземної допомоги стало причиною звільнень частини керівництва USAID.

Що відбувається з USAID

З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

За словами останнього, саме він відтепер виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Що важливо розуміти, таке рішення було ухвалено на тлі планів команди Дональда Трампа ліквідувати відомство.

Новий держсекретар США публічно звинуватив агентство у "порушенні субординації", однак не пояснив, про що конкретно йдеться.

Це припиниться і цьому буде покладено край.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

До слова, нещодавно американський бізнесмен та член команди Дональда Трампа — Ілон Маск — назвав USAID “злочинною організацією”, а також додав, що їй “час померти”.

За словами мільярдера, американський лідер нібито згодний з ним і вважає, що агентство “потрібно закрити”.

Як уже згадувалося раніше, штаб-квартиру USAID у Вашингтоні вже встигли закрити, а працівники отримали електронного листа з проханням залишатися вдома.

Співробітники USAID на умовах анонімності сказали CNN, що старше керівництво агентства звільнили за звинуваченням у спробі обійти указ Трампа про замороження іноземної допомоги на 90 днів.

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