Кібербезпека на першому місці: як USAID допомагає Україні зміцнювати цифрову спроможність

Проєкт USAID Кібербезпека працює над посиленням кіберзахисту України з 2020 року. Разом з Аспен Інститутом Київ, Проєкт нещодавно завершив Програму «Діалог про кібербезпеку» – ініціативу, що сприяла вирішенню найбільш нагальних викликів, що постають перед Україною у цифровій сфері.

Об’єднання зусиль заради розвитку

Окрім Програми «Діалог про кібербезпеку», Проєкт реалізовує ряд інших важливих ініціатив. Серед них — Програма з кібердіагностики бізнесу, що допомагає малим та середнім підприємствам виявляти та усувати вразливості цифрової інфраструктури, Каталог продуктів з кібербезпеки, що охоплює широкий спектр рішень, розроблених для потреб державного та приватного секторів України, а також Грантова програма з розроблення інноваційних рішень у кібербезпеці, що підтримує реалізацію новаторських рішень. Проєкт USAID Кібербезпека також сприяє репрезентації українських кібербезпекових компаній на світовій арені, зокрема, шляхом підтримки їх участі у міжнародних технологічних заходах таких як SelectUSA Investment Summit.

Програма «Діалог про кібербезпеку» / Проєкт USAID Кібербезпека у партнерстві з Аспен Інститутом Київ

Програма «Діалог про кібербезпеку» об'єднала понад 450 учасників, серед яких державні службовці, підприємці, представники академічної сфери та громадянського суспільства. 15 заходів організованих в рамках Програми, стали майданчиком для напрацювання практичних підходів для вирішення найбільш нагальних викликів у сфері кібербезпеки. Серед іншого, йшлося про:

Вчасне реагування на кіберзагрози : стейкхолдери з державного та приватного сектору окреслили практичні аспекти врегулювання кризових ситуацій в реальному часі.

Розбудова кадрового потенціалу в кібербезпеці : в ході дискусій, учасники запропонували ряд заходів, що допоможуть задовольнити зростаючий попит на фахівців з кібербезпеки в Україні.

Забезпечення гендерного балансу : учасники Програми обговорили дієві способи заохочення більшої кількості жінок розвивати кар'єру в кібербезпеці. Результатом стало напрацювання практичних рекомендацій для державного, приватного та освітнього секторів, що згодом були представлені на IT Arena 2024.

Вихід на міжнародні ринки : знання та поради отримані в межах Програми уже допомагають українським компаніям отримувати нові можливості для зростання та ставати більш конкурентними закордоном.

Удосконалення законодавчої бази: стейкхолдери також напрацювали шляхи приведення законодавства України в сфері кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів, що є необхідною умовою створення більш безпечного цифрового середовища.

Програма «Діалог про кібербезпеку» / Проєкт USAID Кібербезпека у партнерстві з Аспен Інститутом Київ

Чому це важливо?

Говорячи про ключову роль кібербезпеки в Україні, йдеться не лише про впровадження сучасних технологій, але й про захист критичної інфраструктури, забезпечення економічної стабільності та гарантії безпеки в майбутньому. Програми на кшталт «Діалог про кібербезпеку» демонструють як міжнародна підтримка у поєднанні з місцевою експертизою та досвідом стають міцною основою для впровадження ефективних змін.

Програма «Діалог про кібербезпеку» / Проєкт USAID Кібербезпека у партнерстві з Аспен Інститутом Київ

Одним з ключових результатів Програми «Діалог про кібербезпеку» стало також створення двох спеціалізованих комітетів:

Підкомітет з кібербезпеки в рамках Європейської Бізнес Асоціації (EBA): EBA створила підкомітет з кібербезпеки для посилення співпраці між приватним сектором та державними структурами, зокрема CERT-UA. Наразі зусилля підкомітету спрямовані на розробку Проєкту закону про публічно-приватні партнерства у сфері кібербезпеки.

Комітет CyberTech в IT Ukraine Association (ITU): Комітет об'єднав учасників ІТ-сектору для координації та розвитку індустрії кібербезпеки в Україні. ITU є частиною міжнародної мережі Digital Europe, що має важливе значення в контексті виходу українських компаній на нові ринки та налагодження міжнародних партнерств.

Програма «Діалог про кібербезпеку» / Проєкт USAID Кібербезпека у партнерстві з Аспен Інститутом Київ

Що у підсумку

Поставши перед нагальною необхідністю захищати критичну інфраструктуру в умовах війни, Україна зуміла досягти помітних успіхів у сфері кібербезпеки. Країні вдалося перетворити труднощі на можливості для розвитку, а непрості обставини стали каталізатором для створення інновацій. Завдяки зусиллям Проєкту USAID Кібербезпека, новаторські рішення та підходи не лише забезпечують захист України, але й стають основою для розвитку українського бізнесу та всієї технологічної спільноти. Цей приклад демонструє як стійкість поєднана з кмітливістю може приносити користь для всього світу.