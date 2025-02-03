Керівник департаменту, що відповідає за ефективність урядових витрат у США, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що працює над закриттям агентства з іноземної допомоги USAID.

Чому Трамп і Маск хочуть припинити роботу агентства USAID

Під час зустрічі за участю колишнього кандидата у президенти від Республіканської партії Вівека Рамасвамі та сенаторів-республіканців Джона Ернста і Майка Лі Маск заявив, що його департамент працює над закриттям USAID.

За його словами, робота агентства не підлягає відновленню.

За інформацією журналістів видання, у неділю, 2 лютого, Білий Дім під керівництвом президента Дональда Трампа звільнив двох високопосадовців служби безпеки в USAID у зв’язку із їхньою спробою перешкодити департаменту Маска отримати доступ до закритих частин будівлі.

USAID

USAID є найбільшим у світі донором. У 2023 фінансовому році США виділили 72 мільярди доларів допомоги по всьому світу на все: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Вона надала 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

Відповідно до наказу Трампа, має відбутись масштабне заморожування більшої частини допомоги США іншим державам.

Польові госпіталі в тайських таборах для біженців, розмінування в зонах бойових дій і ліки для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ, є одними з програм, яким загрожує ліквідація.

За оцінками Маска, внаслідок припинення роботи USAID США можуть скоротити витрати на 1 трлн доларів з дефіциту держбюджету на наступний рік.

При цьому Маск заявив, що “професійні іноземні шахрайські групи” нібито здійснюють крадіжки величезних сум грошей за допомогою підроблених документів з громадянством США.

Що відомо про реакцію на дії Маска

Демократ Пітер Велч, член фінансового комітету Сенату, вимагав пояснити, чому Маск отримав доступ до платіжної системи

Це грубе зловживання владою з боку необраного бюрократа, і це показує, що за гроші можна купити владу в Білому домі Трампа, — заявив Велч. Поширити

При цьому сам Маск заявляє про повну підтримку у цьому питанні з боку президента Трампа.

Він сильно економить. Іноді ми не погоджуємося з цим і не йдемо туди, куди він хоче. Але я думаю, що він чудово виконує свою роботу. Він розумний хлопець. Дуже розумний. І він дуже любить скорочення нашого федерального бюджету, — заявив Трамп. Поширити

Команда Маска отримала доступ або взяла під контроль численні державні системи.

Помічники Маска, яким доручено керувати урядовим агентством кадрів США, заблокували кар’єрних державних службовців від комп’ютерних систем, які містять особисті дані мільйонів федеральних службовців, за словами двох чиновників агентства.