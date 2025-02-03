Керівник департаменту, що відповідає за ефективність урядових витрат у США, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що працює над закриттям агентства з іноземної допомоги USAID.
Головні тези:
- Ілон Маск працює над закриттям агентства USAID, аргументуючи це неможливістю відновлення роботи агентства.
- USAID є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, але Трамп та Маск планують масштабне заморожування витрат на допомогу.
- Маск вважає, що припинення роботи USAID дозволить економити США 1 трлн доларів з дефіциту держбюджету.
- Політики висловлюють обурення та обвинувачення у бік Маска у зловживанні владою, однак Трамп підтримує це рішення.
- К
Чому Трамп і Маск хочуть припинити роботу агентства USAID
Під час зустрічі за участю колишнього кандидата у президенти від Республіканської партії Вівека Рамасвамі та сенаторів-республіканців Джона Ернста і Майка Лі Маск заявив, що його департамент працює над закриттям USAID.
За його словами, робота агентства не підлягає відновленню.
За інформацією журналістів видання, у неділю, 2 лютого, Білий Дім під керівництвом президента Дональда Трампа звільнив двох високопосадовців служби безпеки в USAID у зв’язку із їхньою спробою перешкодити департаменту Маска отримати доступ до закритих частин будівлі.
USAID є найбільшим у світі донором. У 2023 фінансовому році США виділили 72 мільярди доларів допомоги по всьому світу на все: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Вона надала 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.
Відповідно до наказу Трампа, має відбутись масштабне заморожування більшої частини допомоги США іншим державам.
Польові госпіталі в тайських таборах для біженців, розмінування в зонах бойових дій і ліки для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ, є одними з програм, яким загрожує ліквідація.
За оцінками Маска, внаслідок припинення роботи USAID США можуть скоротити витрати на 1 трлн доларів з дефіциту держбюджету на наступний рік.
При цьому Маск заявив, що “професійні іноземні шахрайські групи” нібито здійснюють крадіжки величезних сум грошей за допомогою підроблених документів з громадянством США.
Що відомо про реакцію на дії Маска
Демократ Пітер Велч, член фінансового комітету Сенату, вимагав пояснити, чому Маск отримав доступ до платіжної системи
При цьому сам Маск заявляє про повну підтримку у цьому питанні з боку президента Трампа.
Команда Маска отримала доступ або взяла під контроль численні державні системи.
Помічники Маска, яким доручено керувати урядовим агентством кадрів США, заблокували кар’єрних державних службовців від комп’ютерних систем, які містять особисті дані мільйонів федеральних службовців, за словами двох чиновників агентства.
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