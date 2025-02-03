Руководитель департамента, отвечающий за эффективность правительственных расходов в США, американский миллиардер Илон Маск заявил, что работает над закрытием агентства иностранной помощи USAID.

Почему Трамп и Маск хотят прекратить работу агентства USAID

В ходе встречи с участием бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами и сенаторов-республиканцев Джона Эрнста и Майка Ли Маск заявил, что его департамент работает над закрытием USAID.

По его словам, работа агентства не подлежит восстановлению.

По информации журналистов издания, в воскресенье, 2 февраля, Белый Дом под руководством президента Дональда Трампа уволил двух высокопоставленных должностных лиц службы безопасности в USAID в связи с их попыткой помешать департаменту Маска получить доступ к закрытым частям здания.

USAID

USAID является самым большим в мире донором. В 2023 финансовом году США выделили 72 миллиарда долларов помощи по всему миру на все: от здоровья женщин в зонах конфликта до доступа к чистой воде, лечения ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. Она предоставила 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН в 2024 году.

Согласно приказу Трампа, должно произойти масштабное замораживание большей части помощи США другим государствам.

Полевые госпитали в тайских лагерях для беженцев, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих такими заболеваниями, как ВИЧ, являются одними из программ, которым грозит ликвидация.

По оценкам Маска, в результате прекращения работы USAID США могут сократить расходы на 1 трлн долларов из дефицита госбюджета на следующий год.

При этом Маск заявил, что "профессиональные иностранные мошеннические группы" якобы совершают кражи огромных сумм денег с помощью поддельных документов с гражданством США.

Что известно о реакции на действия Маска

Демократ Питер Уэлч, член финансового комитета Сената, требовал объяснить, почему Маск получил доступ к платежной системе

Это грубое злоупотребление властью со стороны неизбранного бюрократа, и это показывает, что за деньги можно купить власть в Белом доме Трампа, — заявил Уэлч. Поделиться

При этом сам Маск заявляет о полной поддержке в этом вопросе президента Трампа.

Он сильно экономит. Иногда мы не согласны с этим и не идем туда, куда он хочет. Но я думаю, что он отлично выполняет свою работу. Он умный парень. Очень умен. И он очень любит сокращение нашего федерального бюджета, — заявил Трамп. Поделиться

Команда Маска получила доступ или взяла под контроль многие государственные системы.

Помощники Маска, которым поручено руководить правительственным агентством кадров США, заблокировали карьерных государственных служащих от компьютерных систем, содержащих личные данные миллионов федеральных служащих, по словам двух чиновников агентства.