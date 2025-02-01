Маск инвестировал в предвыборную кампанию Трампа почти 300 млн долл

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, Илон Маск инвестировал более 290 млн. долларов в выборы 2024 года, поддерживая кампанию Дональда Трампа.

Маск профинансировал предвыборную кампанию Трампа на 290 млн долл

Документы, представленные в Федеральную избирательную комиссию США, свидетельствуют о том, что в последний день 2024 года Маск перечислил 11,2 млн долл. в свой основной суперкомитет America PAC, что подняло его общие расходы на кампанию до более чем 290 млн долл.

Вклады Маска в основном были направлены на поддержку Трампа, поскольку около 250 млн долл. пошло в America PAC, который был основан для поддержки кандидатов от Республиканской партии.

Кроме того, Маск внес миллионные взносы в другие суперкомитеты и организации, поддерживающие кандидатов от республиканцев, а также оказывал поддержку локальным партийным комитетам.

Маск также реализовал программы поощрения для избирателей, несмотря на некоторые возникшие вокруг них юридические вопросы. В общей сложности его расходы на эти программы превысили 50 млн дол. Поделиться

Что известно об инвестициях российского олигарха в SpaceX

Российский олигарх и миллиардер Сулейман Керимов владел частью акций компаний SpaceX Илона Маска, даже находясь под санкциями, наложенными на него во время первой президентской каденции Дональда Трампа.

Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust с 2017 года.

Первоначально этому трасту принадлежал 1% акций SpaceX.

Деятельность холдинга SpaceX началась за год до введения санкций против Керимова и других российских олигархов в 2018 году Минфином США. Поделиться

Минфин США блокировал активы Керимова и запретил российскому олигарху сотрудничество с американскими компаниями.