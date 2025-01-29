Маск снова стал номинантом Нобелевской премии мира
Категория
Мир
Дата публикации

Маск снова стал номинантом Нобелевской премии мира

Маск
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Источник:  online.ua

Член Европейского парламента и Словенской демократической партии Бранко Гримс выдвинул американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его "последовательную поддержку фундаментальных прав человека и свободы слова".

Главные тезисы

  • Член Европейского парламента выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его поддержку прав человека и свободы слова.
  • Номинация Маска на Нобелевскую премию мира стала предметом обсуждения в международном сообществе.
  • Илон Маск оказался в центре скандала из-за жеста, который пользователи сравнили с нацистским приветствием.
  • Подробности предложения о награждении Маска Нобелевской премией мира и возможные последствия.
  • Какие действия и инициативы доказывают релевантность кандидатуры Илона Маска для награждения в 2025 году.

Маск может получить Нобелевскую премию мира

Сегодня успешно представлено предложение о том, чтобы господин Илон Маск за его последовательную поддержку фундаментальных прав человека и свободы слова и, следовательно, за мир получил Нобелевскую премию мира 2025 года. Искреннее благодарность всем соавторам и всем, кто помог в этом сложном проекте! — написал он.

Также евродепутат опубликовал скриншот, что его номинация "Маска" была подтверждена.

В феврале в прошлом году депутат норвежского парламента Мариус Нильсен также выдвинул кандидатуру Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

Что известно о новом скандале вокруг Маска

Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.

Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, наконец — безопасные границы, разумные расходы. Базовые вещи. И мы возьмем DOGE на Марс! — отметил Маск.

При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.

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