Маск снова стал номинантом Нобелевской премии мира

Член Европейского парламента и Словенской демократической партии Бранко Гримс выдвинул американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его "последовательную поддержку фундаментальных прав человека и свободы слова".
Главные тезисы
- Член Европейского парламента выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его поддержку прав человека и свободы слова.
- Номинация Маска на Нобелевскую премию мира стала предметом обсуждения в международном сообществе.
- Илон Маск оказался в центре скандала из-за жеста, который пользователи сравнили с нацистским приветствием.
- Подробности предложения о награждении Маска Нобелевской премией мира и возможные последствия.
- Какие действия и инициативы доказывают релевантность кандидатуры Илона Маска для награждения в 2025 году.
Маск может получить Нобелевскую премию мира
The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU— Branko Grims (@BrankoGrimsX1) January 29, 2025
Также евродепутат опубликовал скриншот, что его номинация "Маска" была подтверждена.
В феврале в прошлом году депутат норвежского парламента Мариус Нильсен также выдвинул кандидатуру Илона Маска на Нобелевскую премию мира.
Что известно о новом скандале вокруг Маска
Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.
При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.
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