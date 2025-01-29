Маск снова стал номинантом Нобелевской премии мира

Член Европейского парламента и Словенской демократической партии Бранко Гримс выдвинул американского миллиардера и главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его "последовательную поддержку фундаментальных прав человека и свободы слова".

Маск может получить Нобелевскую премию мира

Сегодня успешно представлено предложение о том, чтобы господин Илон Маск за его последовательную поддержку фундаментальных прав человека и свободы слова и, следовательно, за мир получил Нобелевскую премию мира 2025 года. Искреннее благодарность всем соавторам и всем, кто помог в этом сложном проекте! — написал он. Поделиться

The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU — Branko Grims (@BrankoGrimsX1) January 29, 2025

Также евродепутат опубликовал скриншот, что его номинация "Маска" была подтверждена.

В феврале в прошлом году депутат норвежского парламента Мариус Нильсен также выдвинул кандидатуру Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

Что известно о новом скандале вокруг Маска

Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.

Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, наконец — безопасные границы, разумные расходы. Базовые вещи. И мы возьмем DOGE на Марс! — отметил Маск. Поделиться

При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.