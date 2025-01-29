Маск знову став номінантом Нобелівської премії миру

Член Європейського парламенту й Словенської демократичної партії Бранко Грімс висунув американського мільярдера й главу Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска на Нобелівську премію миру за його "послідовну підтримку фундаментальних прав людини та свободи слова".

Маск може отримати Нобелівську премію миру

Сьогодні успішно подано пропозицію про те, щоб пан Ілон Маск за його послідовну підтримку фундаментальних прав людини й свободи слова і, отже, за мир, отримав Нобелівську премію миру 2025 року. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг у цьому складному проєкті! - написав він. Поширити

The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU — Branko Grims (@BrankoGrimsX1) January 29, 2025

Також євродепутат опублікував скриншот, що його номінація Маска була підтверджена.

У лютому минулого року депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен також висунув кандидатуру Ілона Маска на Нобелівську премію миру.

Що відомо про новий скандал навколо Маска

Зазначається, що глава SpaceX та керівник Департаменту з питань ефективності уряду США під час виступу на арені Capital One звернувся до глядачів із закликом уявити, як буде чудово, коли американські астронавти встановлять американський прапор на Марсі.

Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Ми матимемо безпечні міста, нарешті — безпечні кордони, розумні витрати. Базові речі. І ми візьмемо DOGE на Марс! — зазначив Маск. Поширити

При цьому він зробив жест, який користувачі мережі почали порівнювати з нацистським вітанням, оскільки Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору.