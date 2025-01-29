Маск знову став номінантом Нобелівської премії миру
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Маск знову став номінантом Нобелівської премії миру

Маск
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Джерело:  online.ua

Член Європейського парламенту й Словенської демократичної партії Бранко Грімс висунув американського мільярдера й главу Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска на Нобелівську премію миру за його "послідовну підтримку фундаментальних прав людини та свободи слова".

Головні тези:

  • Європейський політик висунув Ілона Маска на Нобелівську премію миру за підтримку фундаментальних прав людини та свободи слова.
  • Подана номінація на Нобелівську премію миру розглядається як несподівана та дискусійна, викликаючи обговорення в міжнародному співтоваристві.

Маск може отримати Нобелівську премію миру

Сьогодні успішно подано пропозицію про те, щоб пан Ілон Маск за його послідовну підтримку фундаментальних прав людини й свободи слова і, отже, за мир, отримав Нобелівську премію миру 2025 року. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг у цьому складному проєкті! - написав він.

Також євродепутат опублікував скриншот, що його номінація Маска була підтверджена.

У лютому минулого року депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен також висунув кандидатуру Ілона Маска на Нобелівську премію миру.

Що відомо про новий скандал навколо Маска

Зазначається, що глава SpaceX та керівник Департаменту з питань ефективності уряду США під час виступу на арені Capital One звернувся до глядачів із закликом уявити, як буде чудово, коли американські астронавти встановлять американський прапор на Марсі.

Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Ми матимемо безпечні міста, нарешті — безпечні кордони, розумні витрати. Базові речі. І ми візьмемо DOGE на Марс! — зазначив Маск.

При цьому він зробив жест, який користувачі мережі почали порівнювати з нацистським вітанням, оскільки Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору.

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