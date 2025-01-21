Американський мільярдер Ілон Маск опинився у центрі нового гучного скандалу через провокаційний жест, який він зробив під час інавгурації нового президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Маск заявив, що його жест на інавгурації символізував передачу серця людям.
- Соцмережі вибухнули обуренням та здивуванням від поведінки Маска на урочистостях.
- Віцепрем'єрка Іспанії заявила про вихід з соцмережі X через поведінку Маска на інавгурації Трампа.
- Спільнота реагує на скандальний епізод з Маском, який викликав широкий резонанс у глобальній мережі.
- Ілона Маска звинуватили в поширенні ненависті через провокаційний жест на урочистостях з нагоди інавгурації нового президента США.
Що відомо про новий скандал навколо Маска
Зазначається, що глава SpaceX та керівник Департаменту з питань ефективності уряду США під час виступу на арені Capital One звернувся до глядачів із закликом уявити, як буде чудово, коли американські астронавти встановлять американський прапор на Марсі.
При цьому він зробив жест, який користувачі мережі почали порівнювати з нацистським вітанням, оскільки Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору.
Що відомо про пояснення Маска та реакцію світової спільноти
Мільярдер заявив, що його жест символізував те, що він віддає людям своє серце.
Він також підкреслив, що втомився від поширенного порівняння усіх підряд із Гітлером.
У соціальних мережах вибухнула хвиля обурення та здивування. Багато користувачів висловлювали занепокоєння щодо символізму, продемонстрованого під час урочистостей з нагоди інавгурації Трампа.
Відомий ютубер JerryRigEverything, коментуючи жест Маска, написав на своїй сторінці в X:
Віцепрем'єрка Іспанії Йоланда Діас повідомила, що йде з соцмережі X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, і що це частково пов’язане з його поведінкою під час інавгурації президента США Дональда Трампа.
Віцепрем'єрка зазначила, що прийняла таке після виступу Ілона Маска у Вашингтоні 20 січня, який викликав широкий резонанс.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-