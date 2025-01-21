Американський мільярдер Ілон Маск опинився у центрі нового гучного скандалу через провокаційний жест, який він зробив під час інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Що відомо про новий скандал навколо Маска

Зазначається, що глава SpaceX та керівник Департаменту з питань ефективності уряду США під час виступу на арені Capital One звернувся до глядачів із закликом уявити, як буде чудово, коли американські астронавти встановлять американський прапор на Марсі.

Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Ми матимемо безпечні міста, нарешті — безпечні кордони, розумні витрати. Базові речі. І ми візьмемо DOGE на Марс! — зазначив Маск. Поширити

При цьому він зробив жест, який користувачі мережі почали порівнювати з нацистським вітанням, оскільки Маск приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору.

Що відомо про пояснення Маска та реакцію світової спільноти

Мільярдер заявив, що його жест символізував те, що він віддає людям своє серце.

Він також підкреслив, що втомився від поширенного порівняння усіх підряд із Гітлером.

У соціальних мережах вибухнула хвиля обурення та здивування. Багато користувачів висловлювали занепокоєння щодо символізму, продемонстрованого під час урочистостей з нагоди інавгурації Трампа.

Відомий ютубер JerryRigEverything, коментуючи жест Маска, написав на своїй сторінці в X:

Наразі я володію 4 різними автомобілями Tesla. До кінця 2025 року у мене не буде жодного автомобіля Tesla Поширити

Віцепрем'єрка Іспанії Йоланда Діас повідомила, що йде з соцмережі X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, і що це частково пов’язане з його поведінкою під час інавгурації президента США Дональда Трампа.

Віцепрем'єрка зазначила, що прийняла таке після виступу Ілона Маска у Вашингтоні 20 січня, який викликав широкий резонанс.