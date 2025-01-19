Кепські справи. Intel може перейти під контроль Маска

Згідно з даними аналітиків з SemiAnalysis, ймовірність того, що американський мільярдер Ілон Маск придбає Intel дуже висока. Наразі бізнесмен максимально зацікавлений у купівлі чипмейкера.

Ілон Маск планує купити Intel

За словами анонімних джерел, крім мільярдера в перемовинах про купівлю беруть участь Qualcomm і Global Foundries.

Якщо Intel перейде під контроль Ілона Маска, то, найімовірніше, політика "синіх" зміниться під впливом бізнесмена і його нестандартного підходу.

Інвестори не могли не відреагувати на цю звістку — до прикладу, вартість акцій Intel виросли майже на 10%.

Якщо до цього до списку потенційних покупців входили Qualcomm, ARM і навіть AMD, то з приходом нової адміністрації у США кандидатура Маска виглядає найбільш реальним варіантом розвитку подій. Поширити

Що відбувається з Intel

Як стверджують інсайдери, справи настільки кепські, що компанія буде продана у будь-якому разі.

Станом на сьогодні ймовірність продажу оцінюють у 90%.

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що американський чипмейкер Intel переживає, мабуть, найважчий період за всю свою історію.

Тільки за останній квартал чипмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на 16 мільярдів доларів і звільнив 15 тисяч співробітників. Звільнений глава Intel навіть закликав усіх "молитися і голодувати" заради благополуччя компанії. Поширити

Кілька місяців тому стало відомо, що влада Штатів максимально стурбована долею Intel.

Ба більше, у Білому домі навіть почали обговорювати "план порятунку", якщо компанії не вдасться самостійно вийти з кризи.

Що важливо розуміти, Intel є єдиною американською компанією, яка проєктує і виробляє чіпи самостійно.