Кепські справи. Intel може перейти під контроль Маска

Згідно з даними аналітиків з SemiAnalysis, ймовірність того, що американський мільярдер Ілон Маск придбає Intel дуже висока. Наразі бізнесмен максимально зацікавлений у купівлі чипмейкера.
Головні тези:
- Якщо Ілон Маск купить Intel, то це може призвести до значних змін у стратегії компанії.
- Акції Intel вже зросли на тлі чуток про її майбутній продаж.
- У цю ситуацію також може втрутитися влада США.
Ілон Маск планує купити Intel
За словами анонімних джерел, крім мільярдера в перемовинах про купівлю беруть участь Qualcomm і Global Foundries.
Якщо Intel перейде під контроль Ілона Маска, то, найімовірніше, політика "синіх" зміниться під впливом бізнесмена і його нестандартного підходу.
Інвестори не могли не відреагувати на цю звістку — до прикладу, вартість акцій Intel виросли майже на 10%.
Що відбувається з Intel
Як стверджують інсайдери, справи настільки кепські, що компанія буде продана у будь-якому разі.
Станом на сьогодні ймовірність продажу оцінюють у 90%.
Іноземні аналітики звертають увагу на те, що американський чипмейкер Intel переживає, мабуть, найважчий період за всю свою історію.
Кілька місяців тому стало відомо, що влада Штатів максимально стурбована долею Intel.
Ба більше, у Білому домі навіть почали обговорювати "план порятунку", якщо компанії не вдасться самостійно вийти з кризи.
Що важливо розуміти, Intel є єдиною американською компанією, яка проєктує і виробляє чіпи самостійно.
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