Технології відкривають вікно можливостей на фронті, але є "але"

Як зазначив очільник Міноборони Британії Джон Гілі, життєвий цикл українських військових технологій на полі бою триває близько 2 місяців. Саме за цей період армія РФ встигає адаптуватися.
Головні тези:
- Інновації та виробництво технологій все ж є важливими чинниками успішної оборони для України.
- Штати намірені змістити свої стратегічні пріоритети на користь Індо-Тихоокеанського регіону.
- Попри наступальний тиск Росії, українські захисники успішно тримають оборону.
Користь від технологій не є тривалою
Очільник британського оборонного відомства звертає увагу на те, що протягом 2 місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм.
На переконання міністра, що незалежно від того, хто б переміг на виборах у США — Камала Гарріс чи Дональд Трамп — Штати все одно мають намір змістити свій стратегічний пріоритет і фокус і робитимуть це далі в бік Індо-Тихоокеанського регіону.
Глава Міноборони Британії наголосив, що "це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО".
За словами Джона Гілі, команді Володимира Зеленського повинна бути надана "свобода вирішувати, як збалансувати боротьбу і переговори".
Чого далі очікувати від армії РФ
Згідно з даними Генерального штабу Сил оборони Естонії, російські окупанти зберігають високий наступальний темп в Україні.
Окрім того, наголошується, що армія РФ робить все можливе, щоб захопити якомога більше територій до настання морозів.
Російські загарбники концентрують більшість зусиль на Курахівському та Покровському напрямках.
Генштаб Естонії наголошує: якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими.
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