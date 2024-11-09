Технології відкривають вікно можливостей на фронті, але є "але"

Як зазначив очільник Міноборони Британії Джон Гілі, життєвий цикл українських військових технологій на полі бою триває близько 2 місяців. Саме за цей період армія РФ встигає адаптуватися.

Користь від технологій не є тривалою

Очільник британського оборонного відомства звертає увагу на те, що протягом 2 місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм.

Тому темпи інновацій, виробництва, а також загальна прихильність суспільства абсолютно необхідні, — наголосив Джон Гілі. Поширити

На переконання міністра, що незалежно від того, хто б переміг на виборах у США — Камала Гарріс чи Дональд Трамп — Штати все одно мають намір змістити свій стратегічний пріоритет і фокус і робитимуть це далі в бік Індо-Тихоокеанського регіону.

Глава Міноборони Британії наголосив, що "це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО".

За словами Джона Гілі, команді Володимира Зеленського повинна бути надана "свобода вирішувати, як збалансувати боротьбу і переговори".

Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними Генерального штабу Сил оборони Естонії, російські окупанти зберігають високий наступальний темп в Україні.

Окрім того, наголошується, що армія РФ робить все можливе, щоб захопити якомога більше територій до настання морозів.

Російські загарбники концентрують більшість зусиль на Курахівському та Покровському напрямках.

Попри потужний наступальний тиск Росія, оборона українських захисників залишається організованою. Поширити

Генштаб Естонії наголошує: якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими.