Винищувачі Mirage для України. Фахівець назвав головну перевагу

Як відомо, незабаром Франція передасть Силам оборони України свої винищувачі Mirage 2000. Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон наголосив, що вони мають дуже корисну особливість.

Mirage мають конкретну перевагу над F-16

За словами Робінсона, французькі винищувачі в Україні стануть ще однією бойовою платформою, яка здатна запускати західні ракети Storm Shadow.

Як відомо, за допомогою останніх українським воїнам вдалося знищити дуже багато ворожих цілей на фронті та поза його межами.

Що важливо розуміти, американські винищувачі F-16, частину з яких вже отримали ЗСУ, не пристосовані до ракет Storm Shadow, тому для їхнього запуску використовуються літаки радянської розробки Су-24.

Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон розповів виданню, що Україні вигідно отримати більше літаків, здатних запускати ці ракети. Поширити

Коли Україна може отримати перші Mirage

Згідно з даними редакції видання La Tribune, у межах першої партії Франція планує надати Києву 3 літаки.

Як вдалося дізнатися журналістам, їхнє надання буде здійснене "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень).

Саме до того часу планують закінчити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків. Літаки будуть озброєні крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що у Міноборони Франції поки офіційно не підтверджували та не спростовували ці дані журналістів.