Україна не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця року — причина

Україна, ймовірно, не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця цього року. Очікується, що таку кількість літаків країна отримає не раніше весни або літа наступного року.

Чому Україна не отримає повної ескадрильї F-16 до кінця року

Як зазначає видання, США змінили підхід до навчання українських пілотів F-16, переключивши увагу з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Це рішення може значно відтермінувати час, коли Україна зможе отримати повну ескадрилью.

Представники США пояснюють, що таке рішення викликане нестачею досвідчених українських пілотів зі знанням англійської. Деякі чиновники також вважають, що молодші курсанти будуть краще сприймати західні методи навчання.

Навчання українських пілотів проводиться на трьох локаціях: на базі Морріс у штаті Аризона, на військовій базі Скрідструп у Данії, яку нещодавно закрили.

За даними WSJ, курси пройшли близько десятка пілотів, з яких 11 вже літають в Україні. Західні чиновники зазначають, що деякі пілоти, які проходили навчання в Данії, не змогли завершити програму.

Джерела видання повідомляють, що Україна не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів) щонайменше до весни або літа наступного року.

Крім того, восьмеро українських курсантів, які торік проходили навчання на Alpha Jets у Франції, нещодавно розпочали тренування на F-16 у Румунії. Ще вісім досвідчених пілотів завершують навчання в Аризоні та мають прибути в Україну на початку наступного року.

Кількість F-16 в Україні може збільшитися

Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, під час наради з командуванням Повітряних сил ЗСУ вони знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.

Провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Володимир Зеленський Президент України